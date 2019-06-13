Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества

В эти дни Бишкек стал фактически центром азиатского мира. Это понимаешь уже в местном аэропорту Манас: борт с российскими журналистами приземлился рядом с самолетами индийских, пакистанских, монгольских и китайских авиалиний.

Кроме Владимира Путина и хозяина мероприятия президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в саммите также принимают участие лидеры Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана. Все гости, кроме лидеров Монголии и Индии, разместятся в государственной резиденции № 1 "Ала-Арча". Здесь же проходят основные мероприятия саммита. Специально к саммиту в резиденции установили юрту, чтобы при желании гости могли там пообедать.

Сейчас страны ШОС - это большая часть Евразии, и площадка саммита - это не только разговор о глобальных международных вопросах, но и возможность для с лидеров государств провести переговоры друг с другом. Так, прямо в аэропорту Владимир Путин пообщался с киргизским лидером Сооронбаем Жээнбековым. Главы государств обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества России и Киргизии, а также предстоящий саммит ШОС.

Площадка саммита ШОС - это не только разговор о глобальных международных вопросах, но и возможность для лидеров государств провести переговоры друг с другом

После этого Владимир Путин поехал в гостиницу "Хаятт Ридженси Бишкек" , чтобы встретиться с премьер-министром Индии. Ранее в Кремле заявляли, что придают этой встрече большое значение. Президент еще раз уже при личной встрече поздравил Моди с победой его партии и переизбранием на пост премьер-министра Индии. Путин отметил, что отношения между Индией и Россией развивались поступательно. "Хочу выразить надежду на то, что после вашего переизбрания наша работа по развитию двусторонних контактов, двусторонних отношений на пользу народу Индии и народу РФ будет продолжена", - заявил он. Кроме того, Владимир Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на Восточный экономический форум во Владивосток в сентябре.

В своем выступлении индийский премьер отметил, что Путин в некотором роде предсказал его победу. "Вы поздравили меня еще до того, как были подведены итоговые результаты. Хочу искренне вас поблагодарить за доверие", - сказал он. Моди также рассказал, что Россия и Индия вместе могут сделать очень многое и за короткие сроки. "Мы создали атмосферу дружбы", - подчеркнул он. В заключение открытой части переговоров премьер Индии пригласил российского президента провести переговоры на саммите "большой двадцатки", который пройдет в Японии в конце июня, в трехстороннем формате с участием Китая.

Основная часть саммита запланирована на пятницу. Ожидается, что на заседании Совета глав государств - членов ШОС Владимир Путин изложит подходы России к урегулированию ситуации в Сирии, выскажется по вопросам контактной группы "ШОС - Афганистан", Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и борьбе с терроризмом.