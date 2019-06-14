Путин призвал не допустить попадания химоружия в руки террористов

Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с терроризмом и экстремизмом остается одним из главных приоритетов ШОС.

"Считаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС", - сказал президент РФ, выступая на расширенном заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в эти дни в Бишкеке. Российский лидер также призвал блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика и "сделать все, чтобы не допустить попадания химического, биологического и иных типов оружия массового уничтожения" в руки террористов.

Напомним, по окончании саммита в Бишкеке, председательство в ШОС перейдет к России. В связи с этим российский президент в своем выступлении обозначил важнейшие направления работы организации на 2019 -2020 гг.