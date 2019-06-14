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14.06.2019 13:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Брянским медикам вручили ключи от 122 квартир за счет казны

Текст: Александр Федосов (Брянск)
Фото: Сергей Куксин
Восемнадцати брянским медикам губернатор Александр Богомаз вручил ключи от новых квартир. Еще 104 квартиры распределят руководители медицинских учреждений.

Торжество прошло в концертном зале "Дружба". Как рассказал губернатор, Брянская область нашла свой путь для того, чтобы бороться с дефицитом врачебных кадров. В 2018 году Александр Богомаз предложил выделить один миллиард рублей на приобретение жилья для медицинских работников. Власти утвердили подпрограмму, рассчитанную на три года. Она, по сути, стала сейчас частью национального проекта "Здравоохранение". Власти считают, что жилье - это важнейший стимул для специалистов, особенно молодых, который желают осесть и работать в Брянской области.

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- Мы проанализировали положение и поняли, что без своей программы нам не справиться. И первые в стране приняли такую программу приобретения жилья для врачей государственных учреждений здравоохранения полностью за счет средств областного бюджета, - заявил Александр Богомаз.

Среди новоселов - выпускница Смоленского государственного медицинского университета Екатерина Чуланова. В сентябре 2018 года она устроилась в Унечскую центральную районную больницу участковым терапевтом. О переезде в Унечу ничуть не жалеет.

Главврачу Стародубской ЦРБ Андрею Белоножко передали право распределить семь квартир для медиков. По его словам, это позволит привлечь нужных специалистов.

Академик РАН, ректор столичного Сеченовского университета Петр Глыбочко назвал Брянскую область первым и единственным регионом в России, где предоставляют жилье для медиков. В 2019 году областная казна выделила на эти цели более 736 миллионов рублей.

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