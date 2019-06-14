Новости

В Башкирии нашли мужчину, "умершего" после кражи 22 млн рублей 13:50
В Оренбуржье суд арестовал рецидивиста, расстрелявшего мужчину у кафе 13:49
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года 13:46
Аппарат MRO заснял на Марсе "логотип из "Стартрека" 13:41
Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком 13:40
Как может отразиться на Украине водная блокада Крыма 13:35
Названы популярные у дачников магистрали 13:32
В торговом центре под Петербургом обрушились перекрытия 13:21
В Королеве лже-полицейский вымогал у пенсионера 65 тыс рублей 13:18
Сын Алибасова рассказал о таланте пропавшего кота Чучи 13:16
Лидеры ШОС призвали к полному исполнению обязательств по СВПД 13:13
Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше 13:11
Гравитационные волны помогут узнать природу темной материи 13:10
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь 13:08
Делегация правительства Москвы посетит Китай 13:00
В Краснодаре пассажир украл из самолета спасательный жилет 12:54
Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Москвы 12:52
В центре Москвы загорелось историческое здание 12:48
Видео: Под Ростовом прошла репетиция "танкового вальса" 12:47
На Алтае мальчик остался без рук из-за халатности инженера электросетей 12:45
На II Европейских играх ожидается спортивная борьба высокого уровня 12:45
Участник труппы "Монти Пайтон" Майкл Пейлин стал рыцарем 12:39
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок 12:36
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак 12:35
Павел Гусев: Журналисты выйдут 16 июня на проспект Сахарова за свободу и справедливость для всех 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 13:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Делегация правительства Москвы посетит Китай

Текст: Любовь Проценко

Делегация правительства Москвы во главе с министром руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Черёминым отправляется с визитом в Пекин. За время поездки москвичи так же побывают в городе Чэнду, где пройдет церемония, посвященная передаче больших панд из КНР в российскую столицу. Посмотреть, как они обживаются на новом месте, ходят уже тысячи горожан.

В Пекине гости побывают на инновационном объекте в районе Чаоян. Представители департамента внешних и международных связей вместе с канцелярией по иностранным делам и комитетов по туризму Москвы и Пекина обсудят перспективы сотрудничества.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Понаблюдать за пандами Московского зоопарка можно будет в прямом эфире

На конференции по вопросам инновационного развития городов обменяются знаниями в области информационных технологий и социальной инфраструктуры.

Наверняка москвичам будет интересен и опыт сохранения объектов мирового культурного наследия Пекина - Великой Китайской стены и императорского дворца "Запретный город".

Гости покажут хозяевам ряд основных социально-экономических проектов Москвы. Народное Правительство Чэнду в честь гостей планирует устроить деловой ужин. Завершится встреча концертом с участием народного ансамбля "Гжель" и эстрадного певца Витаса.

Напомним, за неделю до этого главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Московской зоопарк, где состоялась официальная передача двух бамбуковых медведей. Событие произошло в год 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отношения России и Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
Истребитель F-35 развалится на форсаже
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту