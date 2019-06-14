Делегация правительства Москвы посетит Китай

Делегация правительства Москвы во главе с министром руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Черёминым отправляется с визитом в Пекин. За время поездки москвичи так же побывают в городе Чэнду, где пройдет церемония, посвященная передаче больших панд из КНР в российскую столицу. Посмотреть, как они обживаются на новом месте, ходят уже тысячи горожан.

В Пекине гости побывают на инновационном объекте в районе Чаоян. Представители департамента внешних и международных связей вместе с канцелярией по иностранным делам и комитетов по туризму Москвы и Пекина обсудят перспективы сотрудничества.

На конференции по вопросам инновационного развития городов обменяются знаниями в области информационных технологий и социальной инфраструктуры.

Наверняка москвичам будет интересен и опыт сохранения объектов мирового культурного наследия Пекина - Великой Китайской стены и императорского дворца "Запретный город".

Гости покажут хозяевам ряд основных социально-экономических проектов Москвы. Народное Правительство Чэнду в честь гостей планирует устроить деловой ужин. Завершится встреча концертом с участием народного ансамбля "Гжель" и эстрадного певца Витаса.

Напомним, за неделю до этого главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Московской зоопарк, где состоялась официальная передача двух бамбуковых медведей. Событие произошло в год 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.