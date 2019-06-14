Эвакуированный автомобиль в Москве можно будет забрать быстрее

"Приемные будут работать ежедневно в круглосуточном режиме. Они оборудованы системой "электронной очереди" и удобной зоной ожидания, время пребывания в которой займет не более 15 минут", - сообщает пресс-служба МАДИ.
Речь идет о двух спецстоянках ГКУ "АМПП". Они расположены по адресам Дубовая роща, вл. 7А и улица Одоевского, вл. 3. Приемные МАДИ начнут там работать с 20 июня. В режиме 24 на 7 разрешения также можно получить на спецстоянке в проезде Энтузиастов, вл. 3. При этом с 20 июня прекратится выдача разрешений на стоянке на Южнопортовой улице, вл. 37а.
За последние два года на спецстоянки Москвы было перемещено более 5 тысяч автомобилей без номеров или с подложными регистрационными знаками. Решение об эвакуации такого транспорта принимают инспекторы МАДИ или сотрудники полиции на основании решения Антитеррористической комиссии Москвы с 29 апреля 2017 года.