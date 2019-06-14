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14.06.2019 13:55
Рубрика: ПДД

Эвакуированный автомобиль в Москве можно будет забрать быстрее

Текст: Иван Пышечкин
Новые приемные Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) откроются на двух московских спецстоянках, где можно будет на месте оформить разрешение на выдачу автомобиля, сообщает информационный центр столичного департамента транспорта.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"Приемные будут работать ежедневно в круглосуточном режиме. Они оборудованы системой "электронной очереди" и удобной зоной ожидания, время пребывания в которой займет не более 15 минут", - сообщает пресс-служба МАДИ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Речь идет о двух спецстоянках ГКУ "АМПП". Они расположены по адресам Дубовая роща, вл. 7А и улица Одоевского, вл. 3. Приемные МАДИ начнут там работать с 20 июня. В режиме 24 на 7 разрешения также можно получить на спецстоянке в проезде Энтузиастов, вл. 3. При этом с 20 июня прекратится выдача разрешений на стоянке на Южнопортовой улице, вл. 37а.

За последние два года на спецстоянки Москвы было перемещено более 5 тысяч автомобилей без номеров или с подложными регистрационными знаками. Решение об эвакуации такого транспорта принимают инспекторы МАДИ или сотрудники полиции на основании решения Антитеррористической комиссии Москвы с 29 апреля 2017 года.

#штрафстоянки #эвакуаторы