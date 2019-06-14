Названы популярные у дачников магистрали

Стали известны московские магистрали, которые чаще всего выбирают дачники и любители пикников для выезда из города. В рейтинг вошло десять дорог, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Самые популярные магистрали вычислялись по пятницам - с 15.00 до 00.00. Оказалось, больше всего любителей загородного отдыха - на Ленинском проспекте, Ленинградском и Варшавском шоссе. Далее в "дачном" рейтинге идут проспект Маршала Жукова, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе, Липецкая улица, Рублевское шоссе, Дмитровское шоссе и Каширское шоссе.