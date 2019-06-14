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Рубрика: Дороги

Названы популярные у дачников магистрали

Текст: Сергей Жуков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стали известны московские магистрали, которые чаще всего выбирают дачники и любители пикников для выезда из города. В рейтинг вошло десять дорог, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Фото: iStock
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Самые популярные магистрали вычислялись по пятницам - с 15.00 до 00.00. Оказалось, больше всего любителей загородного отдыха - на Ленинском проспекте, Ленинградском и Варшавском шоссе. Далее в "дачном" рейтинге идут проспект Маршала Жукова, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе, Липецкая улица, Рублевское шоссе, Дмитровское шоссе и Каширское шоссе.

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