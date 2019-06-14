Пользователи заметили сбой геолокационных сервисов в Москве

Пользователи геолокационных сервисов в Москве 14 июня столкнулись с некорректным определением своего местоположения.

В частности, "Яндекс.Карты" и Google Maps определяли местоположение пользователей, находящихся в центре Москвы, как аэропорт Шереметьево. Также о проблемах с геолокацией сообщали таксисты.

Неполадки в пресс-службе "Яндекса" объяснили сбоями GPS. "Такие сбои GPS происходят вообще во всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию: от навигационных приложений до фитнес-браслетов", - приводит слова представителя компании РИА Новости.

Также специалисты отметили, что случаи неверного геопозиционирования не связаны с работой самих интернет-сервисов, поскольку геоинформационные приложения получают уже готовую ошибочную координату от устройства (смартфона или планшета) и не декодируют сигнал от спутника. Подобные сбои наблюдались в 2017 году.