Понаблюдать за пандами Московского зоопарка можно будет в прямом эфире

Московский зоопарк начнет вести онлайн-трансляцию жизни панд с 1 июля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Оборудование, с помощью которого будет вестись трансляция, уже установлено. Сейчас 8 камер, которые позволят наблюдать за пандами с разных ракурсов, как раз тестируют. Они позволят в любое время посмотреть, как эти редкие краснокнижные медведи питаются, играют, ищут спрятанные от них лакомства.

На территории России большие панды обитают только в столичном зоопарке. Туда самца Жуи и самку Диндин в апреле передал на временное содержание Китай.