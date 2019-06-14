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14.06.2019 07:37
Рубрика: Дороги

СМИ сообщили о возможном повышении лимита скорости на дорогах

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России владельцы автомагистралей впервые смогут поднять скоростной лимит со 110 километров в час до 130 километров в час. Речь идет о платных участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Оператором обоих дорог выступает "Автодор".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Данный проект разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, пишет "Коммерсант". Для введения повышенного скоростного режима на шоссе первой категории не должно быть очагов аварийности в течение года.

Новый ГОСТ могут утвердить уже в августе. В настоящее время документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует.