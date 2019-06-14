СМИ сообщили о возможном повышении лимита скорости на дорогах

В России владельцы автомагистралей впервые смогут поднять скоростной лимит со 110 километров в час до 130 километров в час. Речь идет о платных участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Оператором обоих дорог выступает "Автодор".

Данный проект разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, пишет "Коммерсант". Для введения повышенного скоростного режима на шоссе первой категории не должно быть очагов аварийности в течение года.

Новый ГОСТ могут утвердить уже в августе. В настоящее время документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует.