Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района. Об этом сообщает пресс-служба областного СК РФ.

Напомним, конфликт на бытовой почве вспыхнул между местными жителями 13 июня. Он перерос в массовую драку. Пострадали пять человек, двое молодых мужчин были госпитализированы. По данным следственного ведомства, от полученных травм скончался мужчина 1985 года рождения. Ранее он был госпитализирован в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой. Состояние второго пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Как ранее сообщили в УМВД по Пензенской области, по факту массовой драки возбуждены два уголовных дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "Хулиганство".

По факту гибели мужчины следователи возбудили еще одно дело по ч 4 ст 111 УК РФ. Оно поручено второму отделу по расследованию особо важных дел. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты, а также сотрудники областных управлений МВД и ФСБ России. Выясняются мотивы, обстоятельства и все участники драки. Кроме того, следователи проверят информацию о возможных преступлениях, которые могли стать причиной конфликта.

Как ранее сообщала "РГ", ситуация находится на жестком контроле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.