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14.06.2019 21:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района. Об этом сообщает пресс-служба областного СК РФ.

Фото: iStock
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Напомним, конфликт на бытовой почве вспыхнул между местными жителями 13 июня. Он перерос в массовую драку. Пострадали пять человек, двое молодых мужчин были госпитализированы. По данным следственного ведомства, от полученных травм скончался мужчина 1985 года рождения. Ранее он был госпитализирован в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой. Состояние второго пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Как ранее сообщили в УМВД по Пензенской области, по факту массовой драки возбуждены два уголовных дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "Хулиганство".

По факту гибели мужчины следователи возбудили еще одно дело по ч 4 ст 111 УК РФ. Оно поручено второму отделу по расследованию особо важных дел. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты, а также сотрудники областных управлений МВД и ФСБ России. Выясняются мотивы, обстоятельства и все участники драки. Кроме того, следователи проверят информацию о возможных преступлениях, которые могли стать причиной конфликта.

Как ранее сообщала "РГ", ситуация находится на жестком контроле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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