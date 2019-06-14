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14.06.2019 14:55
Проект: В регионах

Экомарафон СУЭК Zубочистка получил Гран-при Всероссийского конкурса

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере "Создавая будущее". АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (АО "СУЭК") стало победителем конкурса в нескольких номинациях, в том числе получила Гран-при в номинации "Корпоративный туризм" за проект Zубочистка.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Учредителями и организаторами этой акции, впервые состоявшейся в Год экологии в России, выступили областной департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ", МУП "Поднебесные Зубья", администрация города Междуреченск. Участники экомарафона - делегации работающей молодежи из десяти крупных компаний и организаций, входящих в состав Совета работающей молодежи Кузбасса. В прошлом году к ним присоединилась и группа бойцов кузбасского трудового отряда СУЭК.

Более сотни молодых людей на своеобразном субботнике проходят по различным маршрутам района Поднебесные зубья, собирая мусор, оставленный нерадивыми туристами. Длина одного из таких маршрутов составляет более двадцати километров. Одновременно с уборкой мусора участники экомарафона получают возможность насладиться удивительной по своей красоте природой здешних мест, совершить восхождение на пик Поднебесный.

В рамках экомарафона проводятся также различные тренинги, направленные на развитие коммуникативных и ораторских способностей, лидерских качеств, обмен опытом работы советов молодежи.

- Инициатива проведения Zубочистки принадлежит компании "СУЭК-Кузбасс". Мы поддержали ее, и сегодня экомарафон стал уже одним из признанных брендов молодежного движения Кузбасса, - говорит начальник Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антон Пятовский. - Данный проект вполне вписывается и в тренд, с которым сегодня живет регион - "Чистый уголь - чистый Кузбасс". Большинство участников Zубочистки - молодые специалисты, будущие руководители производств. Они должны видеть эту первозданную красоту Кузбасса и стараться ее сохранить.

Конкурс "Создавая будущее" направлен на анализ и обобщение корпоративных практик по развитию персонала, направленных на формирование нового типа лидерства; проектов и программ, направленных на продвижение здорового образа жизни, массового спорта и здоровьесберегающих технологий; проектов и программ, направленных на комплексное развитие сотрудников и формирование активной жизненной позиции. Организатор - Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО" при поддержке Общественной палаты РФ.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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