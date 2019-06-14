Нужны ли Кузбассу вытрезвители и ЛТП?

"А поутру они проснулись..." - единственная литературная фраза, которую произнес недавно начальник бригады смежников угольного разреза, когда она в полном составе не вышла на смену. Бригада оказалась мертвецки пьяна, а рабочий день - сорван. Региональная экономика страдает от алкоголизма и наркомании населения. Можно ли исправить ситуацию в отсутствие системы вытрезвителей и лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП)?

Почти пятнадцать лет назад на шахтах Кузбасса наркологи впервые провели массовую операцию "Забой". Обследовав по просьбе работодателя полторы тысячи горняков, они выявили 39 человек с признаками наркотического и пять - алкогольного опьянения. Только с одной шахты на юге области было разом уволено 24 работника, находившихся "под кайфом". Но до сих пор с разных предприятий приходят тревожные вести.

Так, пару лет назад в Белово шахтеры устроили пьянку в служебном автобусе по пути со смены. Один задел другого, тот пустил в ход нож... Итог поездки - убитый и несколько раненых. В Кемеровском районе нетрезвый сотрудник предприятия до смерти избил охранника, не выпускавшего его с территории. В Прокопьевске задержали водителя частного маршрутного такси, который вел себя неадекватно из-за принятой перед рейсом дозы морфина. В Киселевске погиб кочегар, явившийся в котельную "под градусом" - его насмерть завалило углем. А в областном центре работники станции техобслуживания набросились с кулаками на напарника, который отказался с ними выпить.

По данным областного ГУ МВД России, удельный вес преступлений, совершенных нетрезвыми людьми, в Кузбассе в 2018 году составил 43 процента (что на одиннадцать пунктов превышает общероссийский показатель). СФО остается одним из неблагополучных в отношении пьянства и его последствий уже в силу своего географического положения. Здесь северный тип потребления алкоголя - крепкие напитки пьют в больших количествах с целью развлечься и снять с себя ответственность за происходящее. Результат - болезненное состояние и социально неприемлемое поведение.

В советские времена опасных для общества любителей спиртного изолировали в ЛТП. Можно спорить о качестве такой трудотерапии, однако люди, привязанные к стакану, по крайней мере не были брошены. Не зря сегодня все чаще обсуждается возможность внедрения в стране аналогичной системы. Пока же работодатели в основном изыскивают каждый свои способы борьбы с "зеленым змием". Кто-то кодирует особо ценных сотрудников, кто-то выгоняет пьяниц и наркоманов без выходного пособия. А тот самый начальник ушедшей в запой бригады в отчаянии позвонил наркологам: "Помогите вернуть мужиков в строй!". Но до заключения договора о сотрудничестве со специализированным учреждением у частного предприятия дело так и не дошло. Как, впрочем, и в Кузбассе - до возрождения вытрезвителей. Хотя определенные шаги в этом направлении делаются.

- Приоритетное значение для профилактики имеет организация вытрезвления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения. За прошедший год сотрудники полиции выявили свыше двадцати тысяч человек, половина из которых утратила способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. При этом медицинские учреждения приняли только 274 гражданина, а остальные были доставлены в органы внутренних дел на основании отсутствия показаний к госпитализации, - отметил, подводя итоги 2018 года, начальник главного управления МВД РФ по региону Игорь Иванов.

Он призвал депутатов областного парламента поддержать целевым финансированием создание в Кемерове и Новокузнецке муниципальных казенных учреждений - центров помощи пьяным, задержанным в общественных местах. Это, по его мнению, поможет сократить количество обморожений и травм. Начальник полицейского главка подчерк-нул, что речь идет не о медвытрезвителях в привычном понимании. Стражи порядка будут лишь осуществлять доставку граждан, а охранять и отрезвлять доставленных - сотрудники ЧОПов и медработники.

К слову, недавно члены Совета Федерации внесли в Госдуму РФ законопроект о восстановлении в стране вытрезвителей. И в двух десятках регионов их уже создали на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. Изначально предполагалось, что система помощи находящимся в общественных местах в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении будет строиться на принципах государственно-частного партнерства - когда стоимость услуг по отрезвлению частично оплачивают их потребители. Но, так или иначе, по мнению экспертов, эта система должна быть организована прежде всего на федеральном уровне - общими усилиями минздрава РФ, МВД РФ (лишенного в свое время соответствующих полномочий) и других заинтересованных ведомств. .

Комментарий

Андрей Лопатин, главный нарколог Сибирского федерального округа:

- Открыть вытрезвитель на законных основаниях в регионе сегодня сложно. Ведь в перечне организаций и учреждений, которые могут быть созданы в системе здравоохранения, подобного вида объектов не предусмотрено. Поскольку опьянение - состояние, которое проходит естественным образом без лечения (если, конечно, это не тяжелая степень с осложнением в виде инфаркта, например). Власти в Кузбассе пытаются найти компромисс. Но убрать с улиц, изолировать и удерживать нетрезвых граждан не позволяет Конституция. К слову, в Томске, где так называемый вытрезвитель возродили несколько лет назад, из двадцати тысяч человек, доставленных туда полицейскими в течение года, на реабилитацию остались шестьсот. Эффективность усилий большого количества людей - тысячная доля процента. Потому что ситуация юридически не проработана. Очевидно, что необходимо принять меры на уровне страны. Пора наконец определиться, какое ведомство должно отвечать за эту сферу (ни у полиции, ни у минтруда, ни у органов здравоохранения и соцзащиты таких обязанностей сегодня нет), разработать регламент функционирования подобных структур, решить проблемы добровольности пребывания и его оплаты, учесть отдаленные последствия. Однако, к сожалению, обсуждаемый сейчас проект федерального закона на все эти вопросы не отвечает. Потому в регионах (а именно на их плечи перекладывается вся нагрузка) законопроект в таком виде не приветствуют. И Общественная палата Кемеровской области подготовит соответствующее обращение в Госдуму РФ.