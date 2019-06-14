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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Точка кипения

В Омске открыли центр коллективной работы нового поколения
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири № 127(7885)
Основная цель проекта "Точка кипения" - создание условий для технологического прорыва и подготовки высоко-квалифицированных кадров, способных успешно реализовывать проекты в условиях цифровой экономики.
Фото: Сергей Мальгавко/фотохост-агентство ТАСС
Современные университетские кампусы появятся в Томске и Перми

- Наша задача - организовать на базе Омского государственного технического университета центр, который объединит представителей образования, науки, бизнеса и власти, - пояснил корреспонденту "РГ" один из авторов проекта "Точка кипения" Александр Гончаренко. - Будем проводить обучающие курсы, тренинги, интенсивы не только для студентов, но и для аспирантов, молодых ученых, предпринимателей, инвесторов. По сути, мы создаем институт развития лидеров, который поможет вывести высшую школу на новый уровень.

Омский офис - не единственный. В ближайшее время подобные пространства коллективной работы откроют и в других университетах России. Сетевой проект осуществляется при поддержке АНО "Платформа НТИ" и Агентства стратегических инициатив РФ.

Предполагается, что новые "точки" не станут "кипеть" в собственном соку, а будут постоянно взаимодействовать друг с другом, обмениваться образовательным контентом, делиться итогами экспериментов, вводить новые образовательные форматы и коммуникационные модели. Омские политехники уже начали подтягивать к проекту региональные вузы.

Авторам идеи пригодился московский опыт. Первое городское пространство коллективной работы в столице открыли в 2013 году. За это время созданы проектные команды, подготовлены лидеры Национальной технологической инициативы и форсайт-движения, сложилось кружковое движение НТИ, увидел свет первый Атлас новых профессий.

В планах организаторов - до конца этого года открыть "Точки кипения" в пятидесяти российских университетах и выйти на международный уровень.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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