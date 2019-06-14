Пьер Ришар приедет на кинофестиваль в Ессентуки

Главное культурное событие Ставропольского края фестиваль киножанров "Хрустальный источник" пройдет в Ессентуках и других городах Кавминвод с 20 по 28 июля. Форум состоится уже во второй раз. Сегодня об этом на пресс-конференции сообщил его создатель и президент, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

В этом году по самой длиной в России красной дорожки форума (ее длина 555 метров) пройдут десятки любимых артистов театра и кино. Почетным гостем "Источника" станет мировая кинозвезда Пьер Ришар.В программе форума будет вечер, посвященный легенде и абсолютной звезде немого кино Веры Холодной. Ради этого в Ессентуки из Стамбула прилетит ее родная внучка и полная тезка Вера Холодная. .

В конкурсной программе фестиваля будет представлено двенадцать полнометражных художественных фильмов, снятых за последние несколько лет. Среди них мировые, отечественные и региональные премьеры. Творческое жюри "Хрустального источника" возглавит режиссер Вадим Абдрашитов, в команде киносудей будут народный артист СССР, композитор Евгений Дога, актриса Ольга Будина, оператор Владимир Климов. Творческие вечера для жителей и гостей курортного региона представят легендарные актрисы Алла Демидова и Ирина Муравьева.

"Источник" предоставит уникальную возможность молодым кинематографистам. В течении фестивальной недели они смогут снять игровые короткометражные фильмы. Им в этом будет помогать один из опытнейших режиссеров отечественного кино.

На главной площади Ессентуков, (которая помнит шаги Константина Станиславского и Веры Комиссаржевской) состоится гала-концерт звезд отечественного театра и кино. К слову, в прошлом году, с первого "дубля" фестиваль стал народным. Его посетило более ста тысяч человек. Море людское приходило на церемонии открытия и закрытия и фестивальные мероприятия.