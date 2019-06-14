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14.06.2019 18:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию

Текст: Евгений Гайва

Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

"Сейчас принято решение по Великому Новгороду. Как до конца года будет налажена система электронного документооборота - без всяких ограничений будут все регионы участвовать в этой программе", - сказал глава Минпромторга.

Он отметил, что сначала система tax free действовала в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Сочи. Затем добавились города, где проходил чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Более 100 тысяч чеков выдано за год работы tax free в России

В апреле 2019 года Минпромторг предложил добавить к существующим местам размещения магазинов tax free несколько туристических мест в Москве и Санкт-Петербурге, а также Великий Новгород.

Система tax free позволяет иностранным гостям получить возмещение налога на добавленную стоимость при вывозе купленных в России товаров за пределы Евразийского экономического союза. Сумма покупки должна превышать 10 тысяч рублей. Пилотный проект по внедрению в России системы tax free работает с прошлого года. Участвуют в этой системе некоторые магазины.

По мнению экспертов, система tax free способствует повышению туристической привлекательности территорий.

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