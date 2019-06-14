В Краснодаре пассажир украл из самолета спасательный жилет

В аэропорту Краснодара пассажир украл из самолета, прибывшего из Омска, спасательный жилет. Сообщение об исчезновении аварийно-спасательного комплекта поступило от бортпроводников судна после того как все пассажиры покинули самолет.

- Сотрудники транспортной полиции Краснодара провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и по горячим следам задержали 34-летнего мужчину, который летел этим рейсом, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО. - У него был обнаружен и изъят пропавший спасательный жилет. Мужчина признался в содеянном.

Полицией было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".