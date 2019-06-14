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14.06.2019 15:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Видео: хазарский город Саркел показали на дне Цимлянского моря

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области съемочная группа телеканала OCEAN-TV, работая над телепроектом "Великие реки России", обнаружила на дне Цимлянского водохранилища или, как его называют, Цимлянского моря, предполагаемые руины хазарской крепости Саркел. Экологам-дайверам впервые за 67 лет удалось сделать фотографии и снять на видео древний город.

Археологический памятник попал в зону затопления при строительстве гигантского гидротехнического сооружения в 1952 году. С тех пор научные исследования средневековой крепости не проводились. Остатки городища были обнаружены случайно, когда дайверы искали затопленные поселения ХХ века.

Фото: Максим Коротченко/ РГ
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"После длительного изучения подводного ландшафта ими были обнаружены остатки кирпичей необычной формы. Ученые РАН, которым передали информацию, пришли к выводу, что обнаруженный объект - с большой степенью вероятности - затопленное в 1952 году Левобережное Цимлянское городище, известное также как древний хазарский город Саркел", - говорится в официальном сообщении экспедиции.

Идентифицировать крепость удалось по кирпичам квадратной формы, которые применяли византийские строители в IX веке нашей эры. Кроме того, рельеф дна полностью совпадает с отчетами о раскопках Саркела археологов XIX и XX века. Более подробная информация о местонахождении хазарской крепости не разглашается общественности из-за опасности разграбления объекта. Ученые планируют организовать подводную археологическую экспедицию к руинам Саркела.

Справка "РГ"

Крепость Саркел или Шаркел, что в переводе с хазарского означает "Белый дом", построена с 834 по 837 годы византийскими инженерами по просьбе правителей Хазарии. Руководил строительными работами византиец Петрона Каматир. В крепости базировался регулярно сменяемый гарнизон из трехсот наемных воинов. В 965 году Саркел взят штурмом князем Святославом Игоревичем и поселение под именем Беля Вежа перешло под власть Руси. В 1117 году половцы разорили крепость, и она была покинута жителями. В 1952 году ее руины были затоплены при строительстве Цимлянского водохранилища.

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