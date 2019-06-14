Видео: хазарский город Саркел показали на дне Цимлянского моря

В Ростовской области съемочная группа телеканала OCEAN-TV, работая над телепроектом "Великие реки России", обнаружила на дне Цимлянского водохранилища или, как его называют, Цимлянского моря, предполагаемые руины хазарской крепости Саркел. Экологам-дайверам впервые за 67 лет удалось сделать фотографии и снять на видео древний город.

Археологический памятник попал в зону затопления при строительстве гигантского гидротехнического сооружения в 1952 году. С тех пор научные исследования средневековой крепости не проводились. Остатки городища были обнаружены случайно, когда дайверы искали затопленные поселения ХХ века.

"После длительного изучения подводного ландшафта ими были обнаружены остатки кирпичей необычной формы. Ученые РАН, которым передали информацию, пришли к выводу, что обнаруженный объект - с большой степенью вероятности - затопленное в 1952 году Левобережное Цимлянское городище, известное также как древний хазарский город Саркел", - говорится в официальном сообщении экспедиции.

Идентифицировать крепость удалось по кирпичам квадратной формы, которые применяли византийские строители в IX веке нашей эры. Кроме того, рельеф дна полностью совпадает с отчетами о раскопках Саркела археологов XIX и XX века. Более подробная информация о местонахождении хазарской крепости не разглашается общественности из-за опасности разграбления объекта. Ученые планируют организовать подводную археологическую экспедицию к руинам Саркела.

Справка "РГ"

Крепость Саркел или Шаркел, что в переводе с хазарского означает "Белый дом", построена с 834 по 837 годы византийскими инженерами по просьбе правителей Хазарии. Руководил строительными работами византиец Петрона Каматир. В крепости базировался регулярно сменяемый гарнизон из трехсот наемных воинов. В 965 году Саркел взят штурмом князем Святославом Игоревичем и поселение под именем Беля Вежа перешло под власть Руси. В 1117 году половцы разорили крепость, и она была покинута жителями. В 1952 году ее руины были затоплены при строительстве Цимлянского водохранилища.