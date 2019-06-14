Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта

Жители Донецкой и Луганской народных республик начали получать российские паспорта. На территории Ростовской области недалеко от границы подготовлены четыре пункта приема документов и выдачи паспортов. Сейчас уже действуют два таких пункта. В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.

Работа этих двух пунктов в тестовом режиме началась еще в конце апреля. Сотрудники МВД и официальные представители двух республик собирали у желающих получить паспорта необходимые документы и отвозили их в Ростовскую область. Там документы изучались и обрабатывались. После вынесения положительного решения первые дончане и луганчане отправились за российскими паспортами.

Кстати, желающих стать гражданами России в Донецкой народной республике оказалось настолько много, что в отделениях миграционной службы ДНР выросли очереди. Причем, многие приходят туда с пяти утра. Если бы не было комендантского часа, люди приходили бы и еще раньше. В ДНР даже пришлось увеличивать штат миграционной службы МВД. Похожая ситуация сложилась и в ЛНР, где пришлось открывать дополнительные пункты приема документов на получение гражданства РФ.

- С 1 июля у нас в ДНР заработает электронная очередь. Планируется запустить МФЦ, который будет принимать документы. Уже сейчас за российским гражданством обращается до 500 человек в день. У всех одно общее стремление - вернуться в родную семью, - говорит замначальника миграционной службы ДНР Владимир Медведок.

Массовое желание у жителей ДНР и ЛНР стать гражданами России вполне объяснимо. Паспорт РФ дает жителями ДНР и ЛНР свободу передвижения. Они получают возможность в любое время въехать в РФ, устроиться на работу, пройти лечения или поступить в вузы на общих для россиян условиях, а также получить соцподдержку, предоставляемую гражданам России, постоянно проживающим за ее пределами. Речь, например, идет о материнском капитале. Но сами дончане отмечают, что главное не это.

Из автобуса с надписью "Донецк" в центре Покровского выходит 30 человек. Люди улыбаются, под щелчки фотокамер идут в пункт выдачи паспортов целыми семьями.

Данил и Юлия несут люльку. Самому младшему участнику процедуры принятия гражданства РФ всего три месяца.

- Получить паспорт РФ нас сподвигло будущее ребенка. Теперь он уже россиянин. Да и мы сами всегда были русскоговорящими и русскодумающими. Но с паспортом можно решить целый ряд проблем.

Сначала проходит процедура дактилоскопии и фотосъемка, потом звучат слова присяги.

- Добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан… - дончанка Елена расплакалась от избытка чувств. - Очень переволновалась, простите.

Звучит гимн России. Первых дончан-россиян встречают аплодисментами.

А самого первого жителя ДНР, получившего паспорт, - 30-летнего Евгения - уже окружили журналисты.

- Наконец-то это свершилось! Что я чувствую? Облегчение, радость. Всю ночь не спал. До сих пор у меня был паспорт ДНР, я его тоже получил одним из первых. Но паспорт ДНР не признан в мире. А паспорт РФ делает нас людьми с правами.

Для сотрудника коммунальных служб Макеевки Сергея паспорт РФ стал самым лучшим подарком ко Дню рождения: через три дня ему исполнится 59 лет.

- Первый паспорт я получал в 1976 году. Это был паспорт СССР. Потом - паспорт Украины, потом - ДНР, а теперь у меня, наконец, есть главный паспорт - паспорт России. Конечно, очень волновался. Мы Приехали за паспортами с женой, - рассказывает он. - Я умею разговаривать на нескольких языках. И на украинской мове тоже. Но родной язык для меня - русский. Здесь, в Ростовской области, у меня много друзей и знакомых. В Подмосковье живут внуки. Теперь в гости к ним буду ездить россиянином.

- Для меня это очень волнительный и торжественный миг, - признается Ольга. - Российский паспорт придаст уверенности в завтрашнем дне, наполнит спокойствием жизнь. Я русский человек, у меня много родственников в России. Я считаю себя частью этого народа. И я сейчас вижу, что подтвердилась поговорка "русские своих не бросают".

- Буду учиться, буду поступать в вуз, пока еще не знаю в какой, о обязательно в российский. Паспорт России дает нам огромные возможности. А когда получу образование, обязательно вернусь в ДНР, - делится планами Екатерина с букетом цветов в одной руке и с главным документом гражданина РФ - в другой.

За последние пять лет дончанам многое пришлось перенести. До сих пор они живут буквально по соседству со смертью, но надеются, что с российским паспортом жизнь станет спокойнее.

- Наш дом находится в приграничном Петровском районе, недалеко от блокпостов и линии разграничения. Практически каждый день идут обстрелы. В наш девятиэтажный дом трижды попадали снаряды. Сегодня утром, перед тем, как мы уезжали за паспортами - нас тоже целый час обстреливали. Но как только пресекли границу в автобусе, я прямо физически почувствовала спокойствие. Словно тяжесть с плеч спала. А ведь раньше казалось, что российский паспорт - это что-то далекое, недостижимое. И вот мы здесь. Надеюсь, это приблизит мир в Донбассе, - рассказывает Елена.

- Я живу в Горловке. Помню, как снаряды прилетали в центр города, метрах в 15 от моего дома взорвались три мины. Гибли мирные жители, дети. Неподалеку от меня убило молодую женщину с маленькой дочкой. Эти фотографии облетели весь интернет. Но теперь хочется верить, что паспорта России обеспечат нашу безопасность. Россия оказалась ближе к нам, чем Украина, и то, что мы получаем паспорта, символизирует наше единство с Россией. Это очень важно в моральном плане. Это большая поддержка, - говорит Алексей.

В России сейчас рассматриваются материалы на получение гражданства более 12 тысяч жителей ДНР и ЛНР и уже вынесено более 1200 положительных решений о приеме в гражданство РФ. Причем, по прогнозам, количество желающих получить российское гражданство будет только расти. По этой причине, кстати, уже сейчас российская сторона увеличивает количество сотрудников МВД России, которые будут работать с ними.

- В селе Покровское прошла процедура вручения паспортов РФ и принятие гражданство. В Новошахтинске тоже прошла такая процедура. Поздравляю всех, кто получил паспорта, и желаю им влиться в огромный российский коллектив, - подводит итог начальник главного управления МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.