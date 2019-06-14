В центре Екатеринбурга на стройке нашли старинные артефакты

В центре Екатеринбурга, на месте строительства "Эрмитаж-Урал" на улице Вайнера, нашли старинные артефакты - монеты, инструменты, фрагменты посуды. Все находки сделаны в культурном слое, который относится к середине XIX - началу XX столетия.

Вещи были отправлены на экспертизу в Челябинск. Ее итоги опубликовал официальный портал Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Улица Вайнера - одна из старейших в городе (особенно участок между улицами Валека и Малышева). В середине XVIII века по линии, которая станет улицей Успенской, а потом Вайнера, проходила западная крепостная стена Екатеринбурга. К 1887 году на Успенской было 53 дома - меблированные комнаты, лавки бакалейщиков и галантерейщиков, пивная, швейная мастерская и прочие коммерческие здания. Кстати, в доме номер 11, рядом с которым после начала строительных работ и нашли культурный слой, изначально располагалась типография. И хотя XX век сильно повлиял на это место, улица - в 1919 году получившая имя в честь большевика Вайнера - до сих пор является преимущественно торговой.

"Об археологических памятниках на территории исторической части Екатеринбурга известно очень мало. В частности, один из старейших археологов Урала Елизавета Бернс, ссылаясь на различные источники, приводит данные об отдельных, большей частью случайных, находках (керамика, каменные и бронзовые изделия) на берегах Исети, в пределах центральной части города. Однако сведения эти очень скупы и отрывочны, археологические коллекции утеряны, а бурно развивавшийся промышленный город уничтожил все следы древних стоянок", - говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Тем ценнее сделанная во время стройки находка. Сначала на глубине 140 сантиметров археологи обнаружили деревянные столбы и настил, мощные гранитные плиты. С отметки 220 сантиметров начался культурный слой середины XIX - началу XX вв: были найдены монеты 1740 и 1747 годов, ряд монет XIX века.

"Артефакты, обнаруженные в раскопе, являются типичными для городских археологических слоев Екатеринбурга: остатки посуды, бытовые вещи, инструменты, монеты", - говорят эксперты. Из общего ряда, по их словам, выбивается обилие обрезков кожи и плохо сохранившихся фрагментов обуви: это может говорить о том, что на месте исследования когда-то балы кожевенная мастерская.

В раскопе нашли также небольшое количество фарфоровых и фаянсовых фрагментов посуды, получившей массовое распространение в быту в середине XIX века.