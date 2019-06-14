Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул

В конце прошлого года был принят закон "Об ответственном отношении к животным". Сейчас в правительстве готовятся подзаконные акты к нему, включая непосредственно перечень диких животных. Первоначально в него хотели внести кобр, гадюк, скорпионов и ряд пауков, тюленей, моржей, медведей, леопардов и пантер, гепардов, рысей, пум и сервалов, жирафов, бегемотов и американских дикобразов, страусов, пеликанов, журавлей и дроф.

Теперь же список стал в два раза шире, поскольку в него предлагается внести питонов длиннее четырех метров, еще несколько видов пауков, варанов, крокодилов, каймановых черепах длиной свыше 30 сантиметров, электрических скатов, угрей, акул и мурен, волков, собак динго, гиен, лисиц обыкновенных, росомах и панд, антилоп, диких быков и овцебыков, гиббонов, макак, павианов, мартышек, капуцинов, птиц киви, фламинго, пингвинов, соколов и филинов, а также коралловые полипы.