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14.06.2019 13:24
Рубрика: Власть

Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул

Текст: Сергей Белов
Правительство намерено расширить список животных, которых запретят содержать в домашних условиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на подготовленный проект постановления кабмина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В конце прошлого года был принят закон "Об ответственном отношении к животным". Сейчас в правительстве готовятся подзаконные акты к нему, включая непосредственно перечень диких животных. Первоначально в него хотели внести кобр, гадюк, скорпионов и ряд пауков, тюленей, моржей, медведей, леопардов и пантер, гепардов, рысей, пум и сервалов, жирафов, бегемотов и американских дикобразов, страусов, пеликанов, журавлей и дроф.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Теперь же список стал в два раза шире, поскольку в него предлагается внести питонов длиннее четырех метров, еще несколько видов пауков, варанов, крокодилов, каймановых черепах длиной свыше 30 сантиметров, электрических скатов, угрей, акул и мурен, волков, собак динго, гиен, лисиц обыкновенных, росомах и панд, антилоп, диких быков и овцебыков, гиббонов, макак, павианов, мартышек, капуцинов, птиц киви, фламинго, пингвинов, соколов и филинов, а также коралловые полипы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство
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