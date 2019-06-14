Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года

Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года. Такое решение было вынесено на процедурном заседании в Вестминстерском магистратском суде Лондона. Адвокаты Ассанжа согласились с предложенной датой.

Запрос на экстрадицию был отправлен минюстом США 11 июня. Британский министр внутренних дел Саджид Джавид подписал запрос, приняв его к рассмотрению и направив в суд.

Американские власти обвиняют Ассанжа в шпионаже путем публикации секретных военных и дипломатических документов в 2010 году. По данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы.