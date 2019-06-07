Слушания по делу Ассанжа перенесены на 14 июня

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, назначенные на 12 июня, перенесены на 14 число. Об этом написала организация в своем Twitter. Так сообщается, что заседание пройдет в магистратском суде Белмарша, в следственном изоляторе которого и содержится Ассанж.

Напомним, американские власти обвиняют Ассанжа в шпионаже путем публикации секретных военных и дипломатических документов в 2010 году. По данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Тем временем, отмечает TheDailyMail, фотографии основателя WikiLeaks, сделанные одним из заключенных, просочились из тюрьмы Белмарш. На фотографиях - Ассанж, который носит аккуратно подстриженную бороду. Ему сделали короткую тюремную стрижку, убрав неопрятные волосы, которые у него были, когда его вытащили из эквадорского посольства в Лондоне в апреле этого года после того, как он почти семь лет укрывался там.

Адвокаты 47-летнего австралийца недавно заявили, что его психическое здоровье оказалось настолько плохим, что они не могли вести с ним нормальный разговор, а WikiLeaks сообщил, что Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы из-за плохого самочувствия. Он не участвовал в сеансе видеосвязи во время судебного заседания на прошлой неделе, как планировалось.

На сайте Gateway Pundit, где были опубликованы фотографии, говорится, что они были сделаны до того, как Ассанж заболел.

Заключенный, автор "подпольных снимков", заявил: "Он разоблачил самые большие скандалы в мире. Как вы думаете, на чьей стороне кто-то в тюрьме? Правительства, которое нас здесь заперло, или такого же заключенного, который на самом деле не заслуживает того, чтобы быть здесь?".

Он сказал, что одна национальная газета предложила ему пятизначную сумму за фотографии, но он заинтересован только в том, чтобы рассказать историю Ассанжа "правильно". "Я хочу, чтобы люди знали, почему именно США хотят его, и, что он сделал для мира", - пояснил автор снимков, добавив, что "Белмарш высосал из Ассанжа жизнь".

Говоря в целом о том, как другие заключенные воспринимают Ассанжа, заключенный сказал, что его очень уважают в изоляторе. "У каждого есть миллион вопросов к нему, например - "Иллюминаты реальны?".

Вероятно, он слышал этот вопрос миллион раз", - сказал заключенный, добавив, что Ассанж все еще находится в больничном крыле тюрьмы и получает до 500 писем в день от поклонников и сторонников.