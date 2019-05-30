Слушание об экстрадиции Ассанжа перенесли на 12 июня

Лондонский суд перенес слушание об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по запросу США на 12 июня.

Австралийский правозащитник не смог дать показания в связи с плохим самочувствием, сообщает The Telegraph.

По некоторым данным, у журналиста диагностировали инфекцию дыхательных путей и проблемы с зубами, что было вызвано его долгим пребыванием в посольстве Эквадора. Об ухудшении здоровья Ассанжа стало известно со слов его адвоката. В настоящее время правозащитник находится в лондонской тюрьме Белмарш.

Напомним, что британские правоохранители задержали Джулиана Ассанжа в апреле этого года на территории дипмиссии Эквадора в Лондоне после того, как президент латиноамериканского государства Ленин Морено отказал правозащитнику в политическом убежище.

Полицейские вывели журналиста в наручниках и усадили в фургон. Ассанж выглядел неважно и походил на человека преклонного возраста, хотя ему только 47 лет.

Журналист скрывался в дипмисии Эквадора с 2012 года. Ордер на его арест изначально выдала Швеция, где его обвиняли в сексуальных домогательствах. Правозащитник называл свое дело политически мотивированным и опасался, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона.

В США австралийцу грозит 35-летний тюремный срок или даже смертная казнь. Американское министерство юстиции на прошлой неделе предъявил основателю WikiLeaks 17 новых обвинений, в том числе в раскрытии секретной информации.