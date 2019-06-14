Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Президент США Дональд Трамп уверен, что за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе стоит Иран. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox.

"Это сделал Иран, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели катер", - заявил Трамп, приведя в качестве аргумента видео, на котором иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с атакованного в Оманском заливе танкера. Американский президент уверен, что на магнитной мине на видео написано "Иран".

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что претензии США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе не имеют под собой оснований. По его словам, данные обвинения являются попытками саботировать дипломатию и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

В Оманском заливе атаке подверглись два нефтеналивных танкера. Судно Kokuka Courageous, зарегистрированное в Панаме и державшее курс в сторону Сингапура, принадлежит японской компании, а шедший под флагом Маршалловых островов танкер Front Altair - норвежцам.