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15.06.2019 12:21
Рубрика: Спорт

Федор Емельяненко возвращается в октагон

Текст: Илья Соболев
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Федор Емельяненко подписал новый контракт с промоутерской компанией по смешанным единоборствам Bellator.

Сообщается, что соглашение рассчитано на несколько боев. Первый Емельяненко должен провести уже в конце этого года. Соперники Федора пока не называются.

Фото: REUTERS
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Свой последний на данный момент поединок 42-летний Емельяненко по прозвищу "последний император" провел 26 января в финале Гран-при Bellator. Бой против американца Райана Бейдера завершился для последнего императора сокрушительным нокаутом уже на 30-й секунде. Это был заключительный бой Федора по прежнему контракту с Bellator, в рамках которого он победил Чела Соннена и Фрэнка Мира. Мало кто сомневался, что Емельяненко после такого уже не вернется и объявит о завершении карьеры. Но последний император еще повоюет.

"Bellator - мой дом. Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира", - приводит слова бойца ТАСС.

Федор Емельяненко провел в смешанных единоборствах 45 поединков, в которых одержал 38 побед и потерпел 6 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Персона: Федор Емельяненко
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