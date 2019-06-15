Федор Емельяненко подписал новый контракт с промоутерской компанией по смешанным единоборствам Bellator.

Сообщается, что соглашение рассчитано на несколько боев. Первый Емельяненко должен провести уже в конце этого года. Соперники Федора пока не называются.

Свой последний на данный момент поединок 42-летний Емельяненко по прозвищу "последний император" провел 26 января в финале Гран-при Bellator. Бой против американца Райана Бейдера завершился для последнего императора сокрушительным нокаутом уже на 30-й секунде. Это был заключительный бой Федора по прежнему контракту с Bellator, в рамках которого он победил Чела Соннена и Фрэнка Мира. Мало кто сомневался, что Емельяненко после такого уже не вернется и объявит о завершении карьеры. Но последний император еще повоюет.

"Bellator - мой дом. Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира", - приводит слова бойца ТАСС.

Федор Емельяненко провел в смешанных единоборствах 45 поединков, в которых одержал 38 побед и потерпел 6 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.