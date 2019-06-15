Источник: Летчики-испытатели воссоздадут заход на посадку разбившегося SSJ100

В Летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском проведут эксперимент и полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево 5 мая самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

По его словам, полет может быть сымитирован летчиками-испытателями АО "Гражданские самолеты Сухого"- производителя лайнера.

Экипаж должен будет повторить в небе заход на посадку и все действия пилотов разбившегося самолета по данным, зафиксированным самописцами. "Данные полета будут проанализированы и, возможно, помогут специалистам МАК и госкомиссии сделать выводы о причинах катастрофы", - сказал источник.

"Тренажеры самолета SSJ также находятся в ЛИИ имени Громова на базе ГСС, и, вероятно, это будет комплекс мероприятий, которые прольют свет на действия экипажа и причины катастрофы", - добавил он.

Вместе с тем официальных просьб о реконструкции полета от госкомиссии по расследованию катастрофы пока не поступало, сообщил источник.

Напомним, 14 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выпустил предварительный отчет, посвященный катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100. Всего в документе 104 страницы.