МАК опубликовал отчет об авиакатастрофе SSJ 100 в Шереметьево

"Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен", - сообщает ТАСС.

Всего в документе 104 страницы. Приводятся сведения о состоянии самолета накануне взлета, о членах экипажа, о происшествиях, связанных с катастрофой, о результатах законченных к настоящему моменту исследований. "Комиссия изучает техническое состояние воздушного судна, проводит анализ его сертификационной и технической документации, изучает данные метеолокатора и диспетчерского радиолокатора, оценивает причины возникновения пожара и проведение аварийно-спасательных работ; изучает данные по подготовке членов летного и кабинного экипажей и программы их подготовки", - говорится в отчете.

Специалисты подчеркивают, что представленная в отчете информация является предварительной. Документ может быть уточнен и дополнен по результатам исследований и изучения всех материалов. После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет о данной авиакатастрофе.

Напомним: самолет SSJ 100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в московский аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).