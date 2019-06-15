Анатолий Нахимович, как теперь принято говорить, лицо не медийное. Хотя два с половиной года назад, когда его, не самого удобного, не желающего идти на компромиссы, которые могут принести вред лечению больных, убрали из 62-й московской онкологической больницы, его имя стало весьма и весьма популярным. Стало очевидным, сколь он известен, сколь почитаем коллегами - не только онкологами, а что самое главное - пациентами. Тех, которых он лично спасал: Махсон отменный хирург-онколог. Или тех, кому повезло лечиться от самых тяжелых онкологических бед в 62-й. А еще среди родственников пациентов.

Полтора года назад была приглашена в Иркутск на мастер-класс с ведущими японскими онкологами. Встреча в аэропорту. Первый услышанный вопрос: "Махсон прилетел?"

Полгода назад. Одна из клиник "Медси". Сарафанное радио сообщило, что вечером с пациентами будет беседовать Анатолий Нахимович. Свободных мест в аудитории не оказалось. Душновато. Слушают в два уха. Анатолий Нахимович, как всегда, доходчив, говоря о самом сложном. Укладывается в отведенное время. Но... никто не собирается уходить: вопросов уйма, порой почти наивных. Анатолий Нахимович отвечает подробно. Без малейшего раздражения.

Мы, признаюсь, знакомы, дружим, очень давно. Познакомил нас отец Анатолия Нахимовича - профессор, онколог, прошедший Великую Отечественную войну Нахим Евсеевич. На фронте он встретился с Брониславой - врачом-отоларингологом. Поженились. После войны приехали в подмосковное Петрово-Дальнее и всю жизнь работали в 62-й больнице. Толя здесь родился, здесь ходил в школу, отсюда ездил в Первый мед на занятия. Здесь начал работать. Сперва хирургом. А с января 1990 года главным врачом. Это при нем захудалая больница, которую хотели превратить в хоспис, стала одним из лучших онкологических центров не только Москвы и страны. У нее и зарубежная слава. Знаю одного великого медика, у которого есть все возможности лечиться в любой клинике мира, проходит курс лечения именно в 62-й. И слава богу, что 62-я держит марку, не сдает позиций, заложенных Анатолием Нахимовичем. Давно, когда само слово "компьютер" только начало заявлять о себе, Толя предложил пройти в подвал служебного дома, в котором жил с семьей. Там хозяин оборудовал себе кабинет, в котором красовалось "нечто". Оказалось, компьютер. Толя с нескрываемым восторгом стал его мне демонстрировать, объяснять, какое это великое чудо, как он придется ко двору в медицине. Уже будучи кандидатом медицинских наук, закончил с отличием еще и Бауманский вуз. Всегда с техникой на "ты", старается использовать ее возможности во врачевании.

Сарафанное радио сообщило: вечером с пациентами будет беседовать Анатолий Нахимович. Свободных мест в аудитории не оказалось. Слушают в два уха

Сейчас невольно вспомнилось, как 10 лет назад, накануне 60-летия Махсона, приехала в 62-ю, и сотрудники - от ведущих медиков до санитарок, нянь - спешили мне сообщить: "A у нас юбилей". Как будто юбилей не Толи Махсона, а всей больницы, всех ее сотрудников. Они почему-то любят рассказывать о том, как Толя в детстве катался по поселку на трехколесном велосипеде. Кстати, главным врачом 62-й Махсона не назначали. Его выбрал сам коллектив.

Ну, а в четверг в нашей редакции прошел "круглый стол" по важнейшим проблемам заболеваний печени. Анатолий Нахимович говорил о злокачественных бедах этого важнейшего органа. Кстати: есть у Махсона такие черты характера, которые он сам считает абсолютно обязательными для врача: никому никогда нельзя отказывать в помощи. Врач должен быть добрым.

Спросила у него: "Ты считаешь, что медик обязательно должен быть добрым?"

- Вообще-то не только медик. Классик считал, что человечество спасет красота. По-моему, именно доброта. Многие наши беды, убежден, и болезни тоже, от того, что так много зла. Японцы, когда входят в лифт, обязательно здороваются. Потому они долгожители. Хотя условия их проживания нелучшие, хотя они много работают. А злой медик - и вовсе нонсенс.

И еще вместо поздравления. Рассказал наш общий друг. У одного писателя на визитной карточке длинный перечень его титулов, званий, премий, должностей. Лишь в конце имя и фамилия. У другого писателя на визитной карточке только имя и фамилия. Почему? Просто первого мало кто в мире знал. Второй известен всемирно. С днем рождения, Анатолий Нахимович!