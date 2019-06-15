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Рубрика: В мире

Климкин опроверг назначение послом Украины в США

Текст: Александр Саможнев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию украинских СМИ о возможном назначении его послом в США. Ранее агентство УНН со ссылкой на источники в дипломатических кругах озвучило, что якобы Климкин может стать главой украинского диппредставительства в США после отставки с должности главы МИД.

Фото: iStock
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"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать", - отметил Климкин в Twitter.

Напомним, ранее Верховная Рада отказалась отправить в отставку мининдел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака, несмотря на указание президента Владимира Зеленского. Парламентарии приступили к рассмотрению во втором чтении Избирательного кодекса. Однако из-за большого количества поправок процесс может растянуться на недели. Планируется, что парламент будет работать в пленарном режиме до 12 июля.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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