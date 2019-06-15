Лидеры Азии подписали совместную декларацию

Государства-участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) подписали декларацию по итогам саммита, который проходил в Душанбе 14-15 июля. Основные ее пункты касаются вопросов разоружения, борьбы с терроризмом, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Согласно документу, страны СВМДА придерживаются принципа невмешательства во внутренние и внешние дела государств, "в том числе с целью смены законных правительств".

Декларация также призывает предотвратить попытки террористических и криминальных групп получить доступ к химическому, биологическому и радиологическому оружиям. "Должны быть поддержаны многосторонние усилия по снижению данной угрозы", - говорится в декларации.

Кроме того, лидеры Азии выступили с осуждением любых форм пропаганды идеологии терроризма, экстремизма, сепаратизма и религиозной нетерпимости. Особое внимание в документе уделяется процессу урегулирования ситуации в Афганистане. "Процесс мира и примирения в Афганистане должен быть всеохватывающий, ведомым афганцами и принадлежащим афганцам", - отмечается в декларации.

Участники саммита также выразили обеспокоенность перспективами вывода оружия в космическое пространство. В документе отмечается, что это представляют угрозу международному миру и безопасности. "Мы вновь заявляем, что Конференция по разоружению, в качестве единственного многостороннего форума для ведения переговоров по разоружению, играет первостепенную роль в переговорах о многостороннем соглашении или соглашениях о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве во всех ее аспектах, в зависимости от обстоятельств", - говорится в документе.

Часть положений декларации охватывает вопросы экономического сотрудничества. Так, лидеры Азии подчеркнули важность открытой мировой экономики, "позволяющей всем странам и народам участвовать в распределении благ глобализации и остаемся твердо приверженными недискриминационной, открытой и всеохватывающей многосторонней торговой системе, выстроенной вокруг ВТО", указано в документе.

Отдельным пунктом страны СВМДА призвали все стороны выполнить свои обязательства по иранской ядерной сделке (СВПД - ПРИМ. РГ). В документе указано, что эта сделка уже доказала свою эффективность и ей нет альтернативы. Отметим, что Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании СВМДА, также призывал придерживаться всех сделки и подчеркивал, что решение США выйти из договора негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия. Российский лидер также сделал акценты в своем выступлении фактически на всех пунктах, которые вошли потом в декларацию: необходимости совместной борьбы с терроризмом, протекционизмом в торговле и способах афганского урегулирования.

Отметим, что СВМДА объединяет 27 государств, которые занимают 90% территории азиатского континента.