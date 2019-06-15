Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста

Бронзовая скульптура аиста, которую подарил на день рождения Си Цзиньпину Александр Лукашенко, напоминает незабываемые аккорды популярной в Союзном государстве песни Александры Пахмутовой о птице, которая "над белёсым Полесьем летит. Белорусский мотив в песне вереска, в песне ракит". Глава РБ преподнес китайскому лидеру и корзину продуктов со своей малой родины из агрогородка Александрия, сообщает пресс-служба президента.

Главы двух стран, как уже информировал "СОЮЗ", встретились накануне в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Руководителей Беларуси и Китая, отмечают аналитики, объединяет близкая дружба, поэтому во время встречи они коснулись не только вопросов официальной повестки дня, но и обменялись подарками. Особый символизм событию придал праздничный повод: именно 15 июня Си Цзиньпин отмечает свой день рождения.

Бронзовая скульптура аиста, напоминают местные обозреватели, - довольно частый гость как в белорусском, так и китайском искусстве. Полная изящества птица считается символом мудрости и долголетия, предвестником счастья и благополучия. Она считается покровителем дома, приносящим его обитателям согласие и процветание. В образе аиста заключается также пожелание мира и гармонии.

Теплая встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина подчеркнула особый характер сотрудничества Пекина и Минска, а также отношений, сложившихся между их лидерами, подчеркивают белорусские СМИ.