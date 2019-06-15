Медведчук озвучил "самый страшный" факт о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский своей риторикой и действиями начинает сильно напоминать своего предшественника Петра Порошенко, и это "самое страшное", заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, в фигуре президента Зеленского часть людей видит Василия Голобородько (персонаж известного сериала "Слуга народа"), еще часть - олигарха Игоря Коломойского. Но самое страшное, что некоторые люди видят в нем Порошенко. И с этим нельзя мириться.

"Если мы идем по пути повторения прежней ситуации, то тогда возникает вопрос, как же быть с высокими ожиданиями 73 процентов избирателей, как они будут реализовываться" - обеспокоен политик.

В качестве примера прежней практики Медведчук назвал критику его недавней поездки в Россию со стороны пресс-службы главы государства и обращение к правоохранительным органам дать правовою оценку этому факту.