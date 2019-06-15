Новости

Трампу спели песню на день рождения 09:31
Синоптики: В субботу в Москве будет дождливо и пасмурно 09:18
Климкин опроверг назначение послом Украины в США 08:56
Владимир Путин прибыл во Дворец Навруз 08:46
Медведчук озвучил "самый страшный" факт о Зеленском 08:36
Хабаровчане получили скидки и подарки на ярмарке "Наш выбор 27" 08:05
Ученые рассказали об опасности увлечения "здоровым питанием" 07:52
Ученые: Сон с включенным светом увеличивает риск ожирения у женщин 06:34
"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа 05:38
В Приамурье дорожный рабочий собирал воду из ямы тряпкой 05:34
В Приморье начали выпускать двигатели для экспорта в Японию 04:51
На строительном рынке в Улан-Удэ произошел крупный пожар 04:15
Мексика выдворила на родину 76 кубинцев 04:04
Японский миноносец вышел в акваторию залива Петра Великого 03:58
Два человека погибли при обрушении стены в Колумбии 03:38
Женщины Швейцарии устроили массовый протест против неравенства 02:54
Умерла любившая виски старейшая британка 02:24
В Москву-реку упал автомобиль 00:37
В Минпромторге оценили предварительный отчет о крушении SSJ100 14.06.2019
Chanel на сцене: Большой театр готовится к премьере нового балета 14.06.2019
Японский владелец судна опроверг версию США о взрыве танкера иранской миной 14.06.2019
Аллигатор с большим ножом в голове был замечен в озере в Техасе 14.06.2019
В Подмосковье упал частный самолет 14.06.2019
Сумка Birkin от Hermes продана за рекордную сумму на аукционе 14.06.2019
В Петербурге иномарка влетела в витрину супермаркета 14.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
15.06.2019 08:36
Рубрика: В мире

Медведчук озвучил "самый страшный" факт о Зеленском

Текст: Александр Саможнев
Действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко. Фото: Стрингер / РИА Новости Действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко. Фото: Стрингер / РИА Новости
Действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко. Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский своей риторикой и действиями начинает сильно напоминать своего предшественника Петра Порошенко, и это "самое страшное", заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

В Раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского

По его словам, в фигуре президента Зеленского часть людей видит Василия Голобородько (персонаж известного сериала "Слуга народа"), еще часть - олигарха Игоря Коломойского. Но самое страшное, что некоторые люди видят в нем Порошенко. И с этим нельзя мириться.

"Если мы идем по пути повторения прежней ситуации, то тогда возникает вопрос, как же быть с высокими ожиданиями 73 процентов избирателей, как они будут реализовываться" - обеспокоен политик.

В качестве примера прежней практики Медведчук назвал критику его недавней поездки в Россию со стороны пресс-службы главы государства и обращение к правоохранительным органам дать правовою оценку этому факту.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин прибыл во Дворец Навруз
Медведчук озвучил "самый страшный" факт о Зеленском
"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа
В Москву-реку упал автомобиль
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна "ЯМК-0041"