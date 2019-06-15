Мексика выдворила на родину 76 кубинцев

Мексиканские власти депортировали 76 граждан Кубы. Все они пребывали в стране нелегально.

Кубинцев отправили в Гавану самолетами из штатов Веракрус и Чьяпас. Наблюдателями выступали представители консульства островного государства.

Ранее Мексика депортировала 105 мигрантов из Гондураса, которые попали в страну незаконным путем, направляясь в США.

Напомним, неделю назад Соединенные Штаты и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам. По словам американского лидера Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией.