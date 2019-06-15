Почему дорожают автомобили с пробегом

Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке. Тем не менее, это не отпугивает потенциальных покупателей, ведь новый автомобиль большинство из них и вовсе не потянет.

Цена выше - скидка больше

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Рост цен, захлестнувший рынок новых автомобилей, не смог обойти стороной и "вторичку". Так, по состоянию на май 2019-го средняя стоимость подержанной машины достигла 635 тыс. рублей. Это на 4% больше по сравнению с показателем годичной давности, гласят данные агентства "Автостат".

При этом сильнее всего подорожали "бэушки" массовых брендов - на 7,2% до 485,1 тыс. рублей, тогда как ценники на подержанные машины премиум-класса увеличились на 4,5% - до 1 млн 316 тыс. рублей. Стоит отметить, что удорожание автомобилей с пробегом происходит несмотря на то, что, в отличие от рынка новых машин, их стоимость не зависит ни от валютных курсов, ни от повышения налогов и сборов. Во многом рост цен на "вторичке" связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, ведь с конца 2014 года цены на новые машины постоянно росли.

По мнению директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимира Желобова, подержанные машины будут дорожать и в дальнейшем. Этому будет способствовать продолжающийся рост цен на первичном авторынке, а также увеличение спроса на машины с пробегом. Наибольшее удорожание будет наблюдаться в сегменте 2-4 летних автомобилей, независимо от ценового сегмента.

"В условиях, когда продажи автомобилей падают, продавцы стараются сделать свое предложение максимально привлекательным. Чем выше стоимость, тем шире диапазон для маневра и скидки. Премиальные автомобили сложнее продать, а их клиент имеет больше выбора, поэтому здесь изменения стоимости не столь заметны", - комментирует руководитель коммерческих сервисов и продаж Авто.ру Роман Цупер.

"Вторичке" кризис не страшен

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Действительно, сегодня спрос падает не только на новые машины, но и на подержанные. Так, в мае их продажи снизились на 12% до 428 тыс. единиц, согласно данным "Автостата". Из-за майского падения вторичный авторынок ушел "в минус" и по итогам пяти месяцев. С начала года было реализовано 2 млн 470 тыс. автомобилей с пробегом - на 1% меньше, чем в январе-мае 2018-го.

В целом же базовый прогноз "Автостата" предполагает, что за весь 2019 год продажи "бэушек" окажутся чуть больше, чем в прошлом году, - 5,47 млн машин (+1%). В следующие несколько лет рынок автомобилей с пробегом будет прибавлять еще по 2%, достигнув 5,57 млн штук в 2020 году и 5,7 млн единиц в 2021-м. Отчасти этому будет способствовать отток покупателей с рынка новых машин, которые все чаще становятся россиянам не по карману.

Как говорит директор по продажам "Авилон. Автомобили с пробегом" Антон Демкин, снижение спроса на "вторичке" возможно только при двух условиях: либо доходы населения вырастут в два раза, либо стоимость новых машин снизится до уровня приближенного к б/у.

"Если раньше человек выбирал между новыми автомобилями в одном классе, например Rio-Polo-Solaris-Vesta, то сегодня выбор чаще встает между новой и 1-2-годовалой машиной, но с дисконтом в 100-150 тысяч рублей", - рассказывает директор направления автомобилей с пробегом "Автосеть.РФ" Руслан Гизатуллин.

По следам былой популярности

Показательно, что в то время как продажи наиболее массовых подержанных машин снижаются, спрос на модели с пробегом, которые являются бестселлерами первичного авторынка, активно растет. Так, за пять месяцев текущего года Hyundai Solaris показал рост реализации на 9% до 38,5 тыс. экземпляров, в результате чего впервые вошел в тройку самых продаваемых иномарок на вторичном рынке.

Также набирают обороты продажи подержанных Kia Rio - в январе-мае 2019-го они увеличились на 15% до 35,9 тыс. автомобилей. В числе лидеров по росту спроса на "вторичке" оказались и недавние новинки отечественного автопрома. К примеру, седан Lada Granta с пробегом выбрали 31 тыс. покупателей - на 12% больше, чем годом ранее. А более "свежая" Lada Vesta показала почти двукратный рост реализации. Таким образом эти модели медленно, но верно улучшают свои позиции в рейтинге подержанных бестселлеров, хотя до лидеров вторичного рынка им еще очень далеко.

По словам Антона Демкина, расстановка сил на "вторичке" меняется, прежде всего, в зависимости от динамики автопарка: чем больше в стране машин определенных моделей, тем чаще их перепродают.

"В подавляющем большинстве российских регионов лидерами продаж являются модели Lada. Однако чем ближе к столицам, тем разнообразнее спрос, и в рейтинге появляются иномарки. Чем выше покупательская способность, тем больше шансов, что Kia Rio, Hyundai Solaris или Volkswagen Polo станут ближе к первой строчке в рейтинге продаж", - констатирует Роман Цупер.

Между тем, сегодня самой популярной иномаркой с пробегом остается Ford Focus, чьи продажи за пять месяцев 2019-го составили 50,2 тыс. единиц (-2%). В результате эта модель уже вплотную приблизилась к лидеру вторичного авторынка - Lada 114, которая за тот же период разошлась в количестве 53,3 тыс. экземпляров (-8%). Учитывая, что семейство Lada Samara уже пять лет как не производится, Focus вполне сможет выйти на первое место в рейтинге продаж. Однако его лидерство, скорее всего, будет недолгим, ведь с прекращением реализации новых "Фокусов" парк этой модели также перестанет пополняться. И со временем в борьбу за "пальму первенства" вступят уже те модели, которые сегодня пользуются наибольшим спросом на первичном рынке.

Как считает директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко, Ford Focus обязан выйти на первое место в рейтинге продаж, ведь старые "Лады" гниют очень быстро, и рано или поздно их станет меньше, хотя изначально парк "Жигулей" в несколько раз превосходил иномарочный.

"Во многих регионах Ford Focus лидирует в объеме предложений. На эту модель был высокий спрос, так как для людей Focus стал возможностью обладать иномаркой по привлекательной цене. Кажется, что интерес к нему уже вытесняется аналогами, в том числе более свежими отечественными автомобилями. Думаю, шансов, что Ford Focus снова станет уверенным лидером по популярности, немного", - резюмирует Роман Цупер.