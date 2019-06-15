Демократическая партия признала свое поражение, но это еще не окончательная победа, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Узурпаторы оставили власть, но это не повод для того, чтобы успокоиться", - цитирует политика информагентство "ИНФОТАГ".

По словам Додона, правительство Павла Филипа, заявившее накануне об отставке, незаконно действовало с 8 июня.

В формировании властных структур следует придерживаться мнения большинства граждан республики и позиции международного сообщества, отметил он. Конституционный суд "в срочном порядке должен пересмотреть решения от 7-9 июня о нелегитимности парламента".

"Если же судьи не предпримут такой шаг, обращусь к коллегам для проведения заседания парламента и правительства и утвердим новый состав КС", - резюмировал Додон.

Президент также подтвердил, что в воскресенье Партия социалистов и блок ACUM организуют в Кишиневе митинг и мирный марш в поддержку парламентского большинства и правительства. Соответствующее решение принято после консультаций с премьер-министром Майей Санду, председателем парламента Зинаидой Гречаный и вице-премьером Андреем Нэстасе.

Игорь Додон отметил, что поддержка новой власти внутри и за пределами страны растет. Он призвал местных избранников, госслужащих и военных признать новое правительство и парламент, чтобы ускорить мирный переход власти.

Между тем в субботу состоялось первое заседание кабинета министров под руководством лидера блока ACUM Майи Санды. Деятели Демпартии освободили рабочие места в парламенте и в здании правительства. Из помещения были вынесены документы, а также мебель и оргтехника. Закончилась также блокада правительственного квартала, организованная демократами, информирует телеканал "Россия24".

Напомним, в Молдавии ранее фактически существовало двоевластие. С одной стороны - президент-социалист Игорь Додон и правящая коалиция во главе с прозападным премьером Майей Санду, а с другой - назначенный Конституционным судом "исполняющим обязанности главы государства" Павел Филип и Демократическая партия во главе с известным молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком.

Ранее сообщалось о том, что представители Демпартии Молдавии начали покидать страну.