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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Эквилибристы открыли Театральную олимпиаду в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 15, 2019: Artists perform at the 2019 International Theatre Olympiad in Ostrovsky Square. Alexander Demianchuk/TASSÐîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ó÷àñòíèêè ìåæäóíàðîäíîé òåàòðàëüíîé îëèìïèàäû íà ïëîùàäè Îñòðîâñêîãî. Àëåêñàíäð Äåìüÿí÷óê/ÒÀÑÑ Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 15, 2019: Artists perform at the 2019 International Theatre Olympiad in Ostrovsky Square. Alexander Demianchuk/TASSÐîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ó÷àñòíèêè ìåæäóíàðîäíîé òåàòðàëüíîé îëèìïèàäû íà ïëîùàäè Îñòðîâñêîãî. Àëåêñàíäð Äåìüÿí÷óê/ÒÀÑÑ Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Петербурге на площади Островского прошла церемония открытия Театральной олимпиады. В Россию для участия в проекте прибыли ведущие театральные коллективы со всего мира.

Фото: Предоставлено пресс-службой театра
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Перед горожанами выступили коллективы из Германии, Франции, Нидерландов, а над самой площадью по натянутому канату прошел эквилибрист.

Стоит отметить, что приобщиться к Театральной олимпиаде петербуржцы смогли еще накануне, когда нидерландский театр Gajes из Нидерландов исполнил в вагонах фиолетовой ветки метро сцены из спектакля по мотивам "Одиссеи" Гомера.

В рамках Театральной олимпиады на сцене Александринского театра свыше 50 театральных коллективов из 21 страны представит свои лучшие спектакли. Вообще мероприятия программы рассчитаны до декабря, но показы олимпиадных спектаклей будут проходить до 30 июня.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Год театра
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