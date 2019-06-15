В Петербурге на площади Островского прошла церемония открытия Театральной олимпиады. В Россию для участия в проекте прибыли ведущие театральные коллективы со всего мира.

Перед горожанами выступили коллективы из Германии, Франции, Нидерландов, а над самой площадью по натянутому канату прошел эквилибрист.

Стоит отметить, что приобщиться к Театральной олимпиаде петербуржцы смогли еще накануне, когда нидерландский театр Gajes из Нидерландов исполнил в вагонах фиолетовой ветки метро сцены из спектакля по мотивам "Одиссеи" Гомера.

В рамках Театральной олимпиады на сцене Александринского театра свыше 50 театральных коллективов из 21 страны представит свои лучшие спектакли. Вообще мероприятия программы рассчитаны до декабря, но показы олимпиадных спектаклей будут проходить до 30 июня.