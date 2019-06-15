"Рождение звезды" Цоя продадут за аукционе за 900 тысяч рублей

На аукционе, который пройдет в Москве 26 июня, будет представлено "Рождение звезды" - картина написана тремя художниками, один из которых - лидер группы "Кино" Виктор Цой. Начальная цена лота - 900 тысяч рублей.

С полотном связана любопытная история, сообщается на официальном сайте аукционного дома. "Рождение звезды" была написана в рождественский сочельник 1985 года тремя молодыми и почти неизвестными на тот момент художниками. При этом каждый из соавторов впоследствии вошел в историю современного искусства: Андрей Медведев стал основателем движения "Новая серьёзность", Лидия Шульгина - автор и иллюстратор изданий для детей, ну а Виктор Цой, чьей рукой и нарисована сама звезда, более чем культовый рок-музыкант. На обратной стороне холста авторы оставили свои подписи.

Кроме того, на предстоящие торги будут выставлены и другие интересные вещи. Например, фотография играющего в бильярд Владимира Маяковского, ряд автографов русских писателей и воспоминания конструктора пистолета ТТ Федора Токарева.

Напомним, вещи, так или иначе связанные с Виктором Цоем, каждый раз вызывают ажиотаж на аукционах. Уже был продан его паспорт и записная книжка, неоднозначную реакцию вызвала продажа номерного знака автомобиля, на котором разбился музыкант.