"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа

Украине грозит чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа. Об этом заявила компания "Укртансгаз", которая не может расплатиться по контрактам на закупку топлива для собственных нужд.

Как отметили в организации, запасов топлива хватит только до 24 июня. Задолженность за март-апрель текущего года составила уже более 150 миллионов долларов. В настоящее время существует вероятность приостановки работы компании, передает ТАСС.

Свои финансовые проблемы "Укртрансгаз" связывает с установленными в конце прошлого года необоснованными временными тарифами, которые позволяют рассчитываться за использованный газ только на 60 процентов.

На Петербургском экономическом форуме седьмого июня глава "Газпрома" Алексей Миллер и Медведчук провели встречу, на которой обсудили обеспечение Украины газом через прямые поставки из России. Тогда же Миллер отметил, в частности, что Россия готова начать переговоры с Киевом о поставках газа по цене на четверть ниже рыночной.

Украина отказалась от прямых закупок газа из России с конца ноября 2015 года из-за разногласий в цене и на фоне обострения политических взаимоотношений. Тем временем "Нафтогаз" продолжает покупать газ в Европе, в частности по реверсу, то есть это тот же российский газ, только перекупленный на западной границе Украины.

Действие транзитного газового договора между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.