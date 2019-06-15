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Рубрика: В мире

"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Украине грозит чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа. Об этом заявила компания "Укртансгаз", которая не может расплатиться по контрактам на закупку топлива для собственных нужд.

Как отметили в организации, запасов топлива хватит только до 24 июня. Задолженность за март-апрель текущего года составила уже более 150 миллионов долларов. В настоящее время существует вероятность приостановки работы компании, передает ТАСС.

Фото: iStock
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Свои финансовые проблемы "Укртрансгаз" связывает с установленными в конце прошлого года необоснованными временными тарифами, которые позволяют рассчитываться за использованный газ только на 60 процентов.

На Петербургском экономическом форуме седьмого июня глава "Газпрома" Алексей Миллер и Медведчук провели встречу, на которой обсудили обеспечение Украины газом через прямые поставки из России. Тогда же Миллер отметил, в частности, что Россия готова начать переговоры с Киевом о поставках газа по цене на четверть ниже рыночной.

Украина отказалась от прямых закупок газа из России с конца ноября 2015 года из-за разногласий в цене и на фоне обострения политических взаимоотношений. Тем временем "Нафтогаз" продолжает покупать газ в Европе, в частности по реверсу, то есть это тот же российский газ, только перекупленный на западной границе Украины.

Действие транзитного газового договора между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.

В мире экс-СССР Украина Экономика Отрасли Нефть и газ Экономический кризис на Украине Переговоры с Украиной по газу
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