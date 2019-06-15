Владимир Путин прибыл во Дворец Навруз в Душанбе, чтобы принять участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Уже традиционно он приехал на своем автомобиле "Аурус". Во дворце состоялась церемония приветствия глав государств: президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретил гостей, и после этого участники саммита сделали коллективное фото.

В Душанбе сегодня собрались 27 стран азиатского мира, 12 из них представлены на уровне лидеров государств. За огромным столом они обсудят вопросы борьбы с новыми вызовами и угрозами, а также проблемы глобальной и региональной безопасности.

В зале пленарных заседаний Владимир Путин занял свое место между хозяином саммита - президентом Таджикистана и лидером Казахстана-Касымом-Жомартом Токаевым.

Ожидается, что в своем выступлении на саммите Владимир Путин изложит подходы к обеспечению региональной и глобальной безопасности и отдельно остановится на ситуации в Афганистане, Иране, Сирии и в целом на Ближнем Востоке.

У российского лидера в Душанбе на полях саммита также сегодня запланированы переговоры с Эмиром государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.