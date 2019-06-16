В Санкт-Петербурге 18 июня стартуют прослушивания конкурса П.И. Чайковского в разделе "Сольное пение". Среди арбитров, что на протяжении десяти дней будут определять победителей, сопрано Альбина Шагимуратова, ставшая лучшей на этом соревновании 12 лет назад. Сегодня она из самых заметных фигур в мировом оперном театре. Только что ее исполнение "Семирамиды" Россини принесло ей International Opera Awards в номинации "Лучшая оперная запись", а в своей родной Казани она возродила конкурс имени М.И. Глинки.

Чего вы ждете от конкурса Чайковского?

Альбина Шагимуратова: Это наше национальное достояние. Он открыл много имен выдающихся музыкантов, ставших мировыми звездами. Всегда сложно и ответственно кого-либо оценивать, пытаться предугадать профессиональную судьбу. Ведь конкурс - лотерея, певец может быть не в голосе и выступить не совсем удачно, но если талант очевиден, его надо заметить. И тогда у конкурсанта, даже не заслужившего звание лауреата, есть шанс вытащить счастливый билет.

А зачем вам, действующей оперной певице, взваливать на свои плечи конкурс Глинки?

Альбина Шагимуратова: Для меня это был первый опыт организации конкурса - и сразу такое мощное боевое крещение. Он делался за два месяца, в авральном режиме. Но я ни секунды не пожалела, что взялась за возрождение столь значимого для нашей страны конкурса, у которого огромная история, прежде всего связанная с именем великой Ирины Архиповой. Надеюсь, теперь мы сможем проводить это соревнование регулярно. .

Для вас конкурсы становились ключевыми событиями?

Альбина Шагимуратова: До победы на конкурсе Глинки я была в себе не уверена. Даже задумывалась, суждено ли мне быть певицей. Но когда такие мастера, как Ирина Архипова, вручают тебе первую премию - это окрыляет. После той победы я решилась идти на конкурс Чайковского и тоже его выиграла. И осознала на всю жизнь: певец должен обладать не только голосом, но сильным характером.

Сегодня трудно поверить, что в консерваторию вас приняли на коммерческой основе...

Альбина Шагимуратова: Да, три года учебы оплачивали родители. Правда, на 3-й курс я перевелась из Казанской консерватории в Московскую. А через год после окончания уехала в Америку и там добилась тех успехов, что создали основу моей карьеры. Потому что, как ни странно, после побед на таких важных конкурсах приглашений из Большого или Мариинского театров не последовало. А после победы на конкурсе Чайковского я сразу получила несколько интересных контрактов на Западе.

Певец может быть не в голосе, но если талант очевиден, его надо заметить

И все же теперь вы стали солисткой Мариинского театра...

Альбина Шагимуратова: Это личное приглашение Валерия Гергиева. Маэстро вообще много сделал для меня как для артистки. Он мне постоянно говорил: "Альбина, присоединяйся к труппе!". И это теперь свершилось, ведь любому артисту хочется иметь свой дом. Им стал Мариинский театр.

После "Травиаты" и "Руслана и Людмилы", казалось, быть вам солисткой Большого...

Альбина Шагимуратова: Когда-то я тоже так думала. Но сегодня у Большого нет такой полноценной труппы и такого обширного репертуара, как в Мариинском, где спектакли идут каждый день сразу на нескольких сценах. Хотя Большой, к счастью, стал вновь меня приглашать. И я с удовольствием откликнулась на предложение спеть графиню де Фольвиль в "Путешествии в Реймс" Россини, потому, что это комическая роль. Мне хотелось спеть что-то эмоционально легкое. Я устала умирать на сцене или играть сумасшедшую, а здесь вышла, спела красивую, виртуозную арию - и испарилась... Теперь у нас есть взаимопонимание с гендиректором Большого театра Владимиром Уриным. Но часто предложение от театра поступает, когда график моих выступлений не позволяет вписаться в проект Большого.

Сейчас другая ваша россиниевская героиня - Семирамида была удостоена International Opera Awards.

Альбина Шагимуратова: Сегодня Семирамида, быть может, одна из главных моих визитных карточек на Западе. "Семирамида" - огромная, более чем четырехчасовая драматическая опера. Три недели мы работали над этой записью в лондонской студии. Дирижер сэр Марк Элдер запретил мне слушать существующие варианты: до настоящего момента не было ни одной записи авторской версии Россини. А мы каждую каденцию выверяли, основываясь на его традициях. Звукозаписывающий лейбл Opera Rara отличается высоким качеством и фокусируется на редкостях. С Марком Элдером для них же буду записывать уникальную оперу Доницетти "Отверженные".

Ныне за вами право выбора, что и когда делать?

Альбина Шагимуратова: В полной мере я могу выбирать только репертуар и театры. Но не партнеров, дирижеров и тем более режиссеров. Такой привилегией обладают единицы. Но театр примадонн и премьеров канул в лету. Сегодня исполнителей собирает режиссер. Реже дирижер. Или гендиректор, когда речь идет о таких компаниях, как "Ла Скала" или "Метрополитен". Но я не жалуюсь: мой рабочий график переполнен. Я даже хочу немного разгрузить расписание, чтобы чуть-чуть отдохнуть, выспаться, куда-нибудь поехать и провести время с семьей и дочкой. Спасибо огромное - родители помогают. Но дочка растет, а я катастрофически редко ее вижу. Быть мамой и востребованной оперной певицей - это практически несовместимо. А я очень хочу родить второго ребенка. Хотя пока работа идет в режиме non-stop. Надо бы приостановиться и обо всем подумать. Великий Валерий Абисалович Гергиев сказал: "Карьера делается не голосом, а головой, мозгами".

Вы многих дирижеров можете назвать великими?

Альбина Шагимуратова: Джеймса Ливайна, с которым я с удовольствием работала в "Метрополитен". Его уволили под дурацким предлогом пресловутого харрасмента. Но я продолжаю с ним поддерживать отношения. Он многому меня научил. Он очень любит певцов, что по нынешним временам - редкость. Хотя все выдающиеся мастера, такие как Темирканов, Гергиев, Мути, Ливайн или Марк Элдер, - всегда поддерживают певцов, помогают стать личностями. И поднимают вверенные им театры на недосягаемую высоту.

XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского готов к старту

Сегодня в Большом зале Московской консерватории состоится торжественное открытие конкурса, где с Мариинским оркестром под руководством Валерия Гергиева выступят лауреаты Гран-при конкурса П.И. Чайковского пианист Даниил Трифонов (2011) и монгольский бас Ариунбаатар Ганбаатар (2015).

Конкурсные туры пройдут с 18 по 27 июня в Москве и Петербурге. В шести номинациях ("фортепиано", "скрипка", "виолончель", "сольное пение", "медные духовые", "деревянные духовые") будут соревноваться 230 молодых музыкантов из разных стран мира. В третьем туре примут участие Мариинский оркестр, Госоркестр имени Е.Ф. Светланова, Симфонический оркестр Московской филармонии, Заслуженный коллектив России (симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии). Трансляции конкурса будет вести medici.tv.

Имена лауреатов назовут на гала-концерте в зале "Зарядье" 28 июня.