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16.06.2019 11:31
Рубрика: В мире

Эрдоган: Поставки С-400 в Турцию начнутся в первой половине июля

Текст: Александр Ленин
Поставки зенитных ракетных систем российского производства С-400 в Турцию начнутся в первой половине июля. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

"Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - сказал турецкий лидер, которого цитирует агентство Reuters. Эрдоган пообщался с журналистами по возвращении из Душанбе, где он принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
Турция ответит США в случае применения к ней санкций из-за С-400

Напомним, что решение Анкары приобрести у России комплексы С-400 вызывают серьезное недовольство в Вашингтоне. Накануне разгорелся скандал в связи с письмом и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана, которое он адресовал турецкому министру обороны Хулуси Акару. Американская сторона впоследствии раскрыла содержание переписки перед представителями прессы. По мнению властей Турции, такие действия идут вразрез духу союзнических отношений.

В письме говорилось о шагах, которые Белый дом планирует предпринять против Турции в ответ на закупку С-400. В частности, США уведомили Анкару о приостановке обучения турецких пилотов полетам на истребителях пятого поколения F-35. В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что турецким летчикам надлежит покинуть территорию США до 31 июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить ситуацию в двусторонних отношениях с президентом США Дональдом Трампом в ходе встречи на полях саммита G20 в японской Осаке в конце июня.

В мире Ближний Восток Турция
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