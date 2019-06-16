Израиль назвал в честь Трампа будущий поселок на Голанах

Правительство Израиля решило назвать новое поселение на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа. Населенный пункт, который еще предстоит построить, будет именоваться "Высоты Трампа".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на торжественной церемонии открытия таблички нового поселения сказал, что в Тель-Авиве пошли на такой шаг из-за решения американского лидера признать Голанские высоты территорией еврейского государства, передает телеканал Fox News. Участие в мероприятии принял посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Напомним, что Дональд Трамп 25 марта 2019 года подписал прокламацию о признании суверенитета еврейского государства над занятыми им Голанами. Против этого выступили многие страны арабского мира, а также Россия и ключевые европейские державы.