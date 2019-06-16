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16.06.2019 18:36

Белый аист, черный самолет

Первым Молдавию покинул олигарх Владимир Плахотнюк
Текст: Константин Волков (Кишинев)
В понедельник пройдет первое заседание нового молдавского парламента и начнет работать правительство под руководством премьера Майи Санду. После отказа Демократической партии от власти одним из первых страну покинул контролировавший прежний, ушедший в отставку кабинет олигарх Владимир Плахотнюк. Причем как именно он это сделал - остается тайной. Кто-то видел стоящие под парами в аэропорту Кишинева шесть или семь черных самолетов. На одном из них бизнесмен, которого называли "серым кардиналом" молдавской политики, предположительно и улетел. Другие утверждают, что он выехал через Приднестровье в Одессу, а уже оттуда направился в Стамбул.
Предполагают, что на этом черном самолете Молдавию покинул олигарх Владимир Плахотнюк. Фото: Youtube.com / TV8 Предполагают, что на этом черном самолете Молдавию покинул олигарх Владимир Плахотнюк. Фото: Youtube.com / TV8
Предполагают, что на этом черном самолете Молдавию покинул олигарх Владимир Плахотнюк. Фото: Youtube.com / TV8

Где Плахотнюк сейчас - неизвестно. Самые распространенные версии - США или Швейцария, но доказательств этому нет. Что интересно, Демпартия выпустила сообщение, что Плахотнюк улетел на несколько дней повидать семью и вскоре вернется. Собственно, этот вопрос, вернется олигарх или нет, занимает сейчас молдавское общество больше всего. Одни (ПСМ и ACUM) ждут его, чтобы попытаться отдать под суд (список того, в чем подозревают Плахотнюка, составляет несколько страниц, но если вкратце - это многолетнее использование бюджетных потоков в своих интересах). Кроме Плахотнюка Молдавию покинули и еще несколько известных политиков. Это Андриан Канду, зампред Демпартии, бывший спикер парламента, родственник Плахотнюка и тот самый человек, который за время, пока президента отстраняли от власти решением Конституционного суда, подписывал все указы, которые отказывался одобрить Додон. Два дня назад он улетел в Вашингтон и с тех пор перестал выходить на связь.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Лидер партии "ШОР" Илан Шор, находящийся под следствием по громкому делу о "краже миллиарда" из банковской системы Молдавии, также, по некоторым сведениям, покинул страну. Бывший премьер Юрий Лянкэ, вице-премьер и министр по европейской интеграции, известный своей прорумынской ориентацией, уехал в отпуск куда-то за рубеж. В настоящее время, как утверждают местные источники, исход продолжается - Молдавию покидают те, кто имел более или менее значительные выгоды от сотрудничества с Демпартией.

Меньше двух недель назад находящийся в оппозиции президент Молдавии Игорь Додон с Партией социалистов Молдовы (ПСРМ)и проевропейский блок ACUM во главе с Майей Санду объединили свои силы в парламенте и стали правящей силой в парламентской республике. Демпартия сразу после появления новой коалиции заблокировала парламент и здание правительства, не пуская туда сторонников Додона и Санду. В ответ социалисты и ACUM призвали всех, кому не безразлична судьба родины, выйти на марш 16 июня. Однако за день до марша и возможных столкновений произошло неожиданное (причем, похоже, это стало неожиданностью не только для сторонних наблюдателей, но и для большинства молдавских политиков) - Демпартия добровольно объявила, что уступает власть. Почему это произошло, знают, вероятно, только непосредственные участники встречи руководства ДПМ с послом США в Молдавии Дереком Хоганом, которая произошла 14 июня днем. О чем шел разговор - остается тайной.

После отказа Демпартии от власти президент Додон перенес назначенный на 16 июня марш. По его словам, марш все равно состоится, но позже. Во-первых, потому что 16 июня - большой христианский праздник Троица, и в такой день лучше побыть с семьей, а не проявлять гражданскую активность на раскаленных улицах. Кроме того, отметил Додон, полиция, которую в последние недели стянули в Кишинев со всей страны, тоже должна отдохнуть.

Сторонники Плахотнюка сворачивают палатки перед зданием правительства в Кишиневе. Защищать им больше некого и нечего. Фото: Reuters
Мнение

Депутат парламента Молдавии от Партии социалистов политолог Богдан Цырдя рассказал "РГ" о первоочередных задачах новой власти в республике.

Какие первоочередные задачи стоят перед правительством?

Богдан Цырдя: Главные задачи - освобождение государства, главным образом органов правосудия от контроля олигархов, вывод страны из международной изоляции.

Что предстоит сделать в первую очередь?

Богдан Цырдя: Добиться отставок руководства Службы информации и безопасности, Национальной антикоррупционной комиссии, Генпрокуратуры, Конституционного суда. Добиться справедливых судебных процессов над теми, кто захватил и грабил страну все эти годы. Вернуть в страну Владимира Плахотнюка, Илана Шора и других граждан, которые успели сбежать 14-15 июня. Разрушить коррупционные схемы, которые создала ДПМ и ее лидер Владимир Плахотнюк. Разблокировать внешнее финансирование, инвестиции, экономические проекты.

Премьер Молдавии Санду ожидает улучшения сотрудничества с Россией

Каковы планы в отношении диалога с Россией и Румынией?

Богдан Цырдя: Ясно, что президент Игорь Додон сделает все для укрепления дружбы с РФ. Премьер Майя Санду также заявила, что отношения с Россией нужно улучшить. С Румынией отношения останутся прежними, основанными на прагматизме.

Насколько реальна возможность, что Плахотнюк и его команда попытаются взять реванш, и если да, то каким образом они могут попытаться это сделать?

Богдан Цырдя: Все возможно. Плахотнюк сбежал, но его ДПМ осталась. У Демпартии и у движения Илана Шора 40 депутатов в парламенте из 101, 700 мэрий из 800, 10 телеканалов, сотни сайтов, около 10-15 карманных партий! Поэтому реванш вполне возможен через саботаж власти, что приведет к недовольству, митингам, перевороту, досрочным выборам через раскол коалиции ПСРМ-АКУМ.

Как вы видите перспективы сотрудничества ПСМ и ACUM?

Богдан Цырдя: Наша задача - освободить страну от мафии. А на это понадобится время. Пока мы не добьемся своей цели, надо сделать все, чтобы сохранить нынешний формат власти. Страна освободилась от олигарха Плахотнюка -это уже плюс. Народ ликует, он освободился от страха. А все остальное - наверстаем. Чего гадать сейчас? Но уверен, будет лучше по всем параметрам.

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