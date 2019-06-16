Кому выгоден и чем опасен инцидент с танкерами в Оманском заливе

США и их ближайшие союзники развернули кампанию обвинений против Ирана, утверждая, что военные этой страны якобы стоят за предполагаемым нападением на два нефтяных танкера в Оманском заливе. В Тегеране заявили, что обвинения Вашингтона призваны "дополнить американские санкции" после того, как последние так и не достигли своей цели. В том, кто на самом деле стоит за инцидентом и какие цели преследует, "РГ" помогала разобраться советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина.

- Происшествие в Оманском заливе выглядит явной провокацией, а скоропалительные обвинения в адрес Ирана до начала официального расследования этого инцидента по меньшей мере странны. В целом вся эта история, что называется, с душком. Тем более это не первое нападение на танкеры в зоне Персидского и Оманского заливов. В мае были похожие инциденты, сразу с четырьмя танкерами, и конкретных доказательств чьей-либо вины никому собрать не удалось. Но тем не менее Вашингтон с ходу обвиняет Иран, и это выглядит политической заготовкой.

По моему глубокому убеждению, Вашингтон начал очень рискованную, опасную игру. Любая военная операция против Ирана была бы полным безумием. Но здесь, вероятно, все дело в личности Трампа, главный переговорный принцип которого - создание максимального прессинга на оппонента. Он загоняет его в угол, и с этой жесткой позиции предлагает переговоры на своих условиях. Ранее, в случае с КНДР, этот принцип фактически не сработал. Но по отношению к Ирану эта тактика ошибочна заведомо и несет в себе много рисков, в том числе военных. Просто потому, что вокруг Трампа есть люди, тот же Болтон, которые могут перевести дипломатическую повестку в военное русло.

Но и с дипломатической точки зрения такие приемы в отношении Тегерана не принесут ожидаемых плодов. Чем больше на Иран давить санкциями, чем больше запугивать, тем крепче будут позиции местных консерваторов. Это историческая данность, особенность Ирана и его народа, которую не могут или не хотят учитывать американцы. Однозначно версию Вашингтона о виновности Ирана поддерживают только Великобритания, исторически сохраняющая интересы на Ближнем Востоке, и Саудовская Аравия. Даже министр иностранных дел ОАЭ заявил, что не располагает достаточными доказательствами причастности какого-либо государства к атакам на танкеры. Предположу, что такая позиция в данной ситуации объясняется тем, что в случае начала военных действий и неизбежной "танкерной войны" у Абу-Даби, поставляющего свою нефть только через Ормузский пролив и, соответственно, Оманский залив, не будет резервных путей для экспорта. Тогда как Эр-Рияд может пустить танкеры через Красное море - Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. Причем нефть неизбежно и очень сильно подорожает, и здесь выгода саудовской монархии от возможной войны очевидна.

Других выгодоприобретателей кроме США и Саудовской Аравии не просматривается. Больше в мире в этом никто не заинтересован.