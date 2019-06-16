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16.06.2019 19:52
Рубрика: Власть

УАЗ едет в Бразилию

Дмитрию Медведеву доложили о развитии российского автомобилестроения
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(7886)
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с председателем совета директоров ПАО "Соллерс" Вадимом Швецовым, чтобы обсудить развитие в стране автомобилестроения. Ситуацию в отрасли собеседник премьер-министра охарактеризовал как стабильную, связав это с мерами государственной поддержки, - хорошо работают программы субсидирования лизинга и процентных ставок по кредиту. "Мы очень надеемся, что эти программы будут продолжены и ситуация на автомобильном рынке будет складываться так, что мы получим даже небольшой плюс по сравнению с 2018 годом", - поделился ожиданиями Швецов.
Вадим Швецов в беседе с главой правительства охарактеризовал ситуацию в автомобилестроении как стабильную и связал это с мерами государственной поддержки. Фото: РИА Новости Вадим Швецов в беседе с главой правительства охарактеризовал ситуацию в автомобилестроении как стабильную и связал это с мерами государственной поддержки. Фото: РИА Новости
Вадим Швецов в беседе с главой правительства охарактеризовал ситуацию в автомобилестроении как стабильную и связал это с мерами государственной поддержки. Фото: РИА Новости

Оптимизм вселяют даже не перспективы на внутреннем рынке, а возможности, которые открывает экспорт. "С точки зрения развития производства мы видим 4 процента роста. Это благодаря тому, что работает программа поддержки экспорта. У нас на 40 процентов возрос экспорт автомобилей и машкомплектов. Это 25 миллиардов рублей", - рассказал руководитель компании. Перспективными он назвал рынки южноамериканских стран - Бразилия, Чили, где продажи растут каждый год на 40 процентов. Это объясняется тем, что та же Чили не зарегулирована большими импортными пошлинами и там пользуются популярностью российские пикапы УАЗ.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Новые внедорожники УАЗа получат технологии Aurus

Кроме того, многие крупные автомобильные корпорации включают Россию в свою глобальную цепочку поставок. Например, "Мазда Соллерс" во Владивостоке начинает серийное производство двигателей для Mazda. Все они будут идти в Хиросиму на завод японского автопроизводителя. Совместно в проект вложено 5 миллиардов рублей.

"Мазда Соллерс" также подала заявку на заключение соглашения по корпоративной программе повышения конкурентоспособности, взяв обязательство каждый год наращивать экспортную выручку на 10 процентов. Компания рассчитывает поставлять в Японию продукцию на сумму более 16 миллиардов рублей. Щвецов высказал пожелание, чтобы в рамках программы по стимулированию несырьевого экспорта помимо субсидированной ставки был еще субсидированный лизинг, потому что "Соллерс" много покупает оборудования в лизинг.

Дмитрий Медведев предложил подробнее рассмотреть это и другие предложения отрасли.

Тем временем

Дмитрий Медведев предписал министерствам и ведомствам, ответственным за реализацию национальных проектов, в срок до 27 июня внести в правительство нормативные акты для финансирования строек и объектов нацпроектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу.

Министерству просвещения и Росавиации предстоит отчитаться по "долгам" за прошлый год. До 1 июля им надо доложить о подготовке "дорожных карт" для ввода в эксплуатацию не введенных в 2018 году объектов капитального строительства.

Продажи на рынках таких стран, как Бразилия и Чили, растут каждый год на 40 процентов

Претензии к федеральным органам исполнительной власти возникли и в части работы по федеральным целевым программам. Кабмин отметил низкую эффективность реализации в I квартале 2019 года ФЦП "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации". Госкорпорации "Роскосмос" поручено принять исчерпывающие меры, чтобы исправить ситуацию. Также до 12 июля минприроды, МВД, минобрнауки, минобороны, Федеральная служба исполнения наказаний, госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос" должны скорректировать свои федеральные целевые программы, в том числе для приведения их в соответствие с федеральным бюджетом.

Кстати

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому Владимир Путин сможет назначать и освобождать от должности атамана Всероссийского казачьего общества. Кроме того, президент России сможет определить порядок утверждения уставов и назначать атаманов войсковых казачьих сообществ. Напомним, что раньше глава государства мог только утверждать устав Всероссийского казачьего общества.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Российский автопром
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