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Найдена актриса на роль матери Юлии Началовой в байопике певицы

Новости
    16.06.2019, 16:32
Текст:   Олег Усков

Роль матери певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта на 38-м году жизни после ампутации ноги, сыграет в байопике артистки Валентина Талызина.

Как сообщил продюсер картины Андрей Загорский, никто лучше Валентины Илларионовны не справится с этой ролью. И 84-летняя актриса уже дала согласие на участие в проекте.

Фото: facebook.com/makarevichav
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"Она отнеслась очень позитивно, ее заинтересовала данная работа. Сейчас сценаристы вплотную будут прописывать сцены конкретно под Валентину Илларионовну", - цитирует продюсера "Вечерняя Москва".

По словам Загорского, первые сцены с Талызиной будут отсняты в следующем месяце. Пока актриса не может приступить к работе, поскольку занята на других проектах.

Валентина Талызина родилась в 1935 году в Омске. Актриса театра, кино и ТВ. Дебют на экранах - в начале шестидесятых. Известна по фильмам "Путь в "Сатурн" и "Конец "Сатурна" (Надя), "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", "Афоня", "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Ранее сообщалось, что семья Началовой сначала не одобрила идею фильма о певице, а потом одобрила.

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