Первая BMW: стоит ли брать подержанную 1-series вместо новой Lada Vesta

Стоит признать, что вторая по популярности машина России - отечественная Vesta к сегодняшнему дню стала своеобразной точкой отсчета. Посмотрев на предложения вторичного рынка покупатели часто отказываются рисковать полумиллионом рублей и идут в салон Lada, потому что ни в какой другой с такой суммой уже не пойдешь. Но это чаще в регионах, а вот в столицах и городах- миллионниках, где понты куда чаще дороже денег, ситуация другая. Оцениваем самую доступную подержанную BMW по цене отечественного бестселлера.

Как обычно в наш обзор мы не включаем автомобили старше 10 лет, поскольку состояние и пробеги таких экземпляров зачастую превращают покупку, скорее, в процесс реставрации, нежели наслаждения от приобретения. Хотя не спорим: при грамотном подходе и должном терпении найти достойный экземпляр можно и гораздо в более почтенном возрасте. Но, надо уметь искать, на что у не каждого есть время, силы и знания.

У нас задача сложнее - найти альтернативу новой бюджетной машине, покупатель которой, пожертвовав всем остальным, очевидно делает выбор в пользу надежности. По крайней мере, надежности гарантийной, то есть, когда возникающие технические проблемы за тебя будет решать дилер.

В нашем сегодняшнем случае на первое место так или иначе выходит имидж, однако жертвовать техническим состоянием и нарываться на потенциальные проблемы тоже нет никакого желания, а потому нужен компромисс.

Именно поэтому в запросе BMW 1-series мы задаем возраст не старше 2010 года выпуска, пробег не больше 120-130 тыс. км, ну а диапазон цены ограничиваем значением не самых дорогих, а самых популярных комплектаций "Весты" - на уровне 600-700 тыс. рублей.

В указанные параметры попадут два поколения BMW 1-series или по-народному "Копейки". Собственно, первое - обозначаемое Е81-Е88 (в зависимости от типа кузова) и второе, с обозначением F20\F21 (трех или пятидверный хэтчбек), пошедшее на рынок в 2011 году.

Понятно, что более новая версия заведомо современнее, свежее и предпочтительнее, однако не спешите отказываться от вариантов первого поколения. Зачастую встречаются очень ухоженные экземпляры из одних рук за очень интересные деньги до 600 тыс. рублей.

Главная фишка BMW 1-series, за которую машину часто выбирают любители активной езды - задний привод! Это единственная в C-классе модель с такой особенностью.

Двигатели

Фото: Пресс-служба BMW.

Львиная доля "Копеек" BMW поколения "Е" оснащена самым базовым атмосферным мотором 1.6 серии N45 мощностью 115 лошадиных сил. В свое время стартовая комплектация 116i стоила дешевле заряженных версий хэтчбеков "гольф-класса" массового сегмента, так что многие жертвовали оснащением и мощными моторами Golf и Mazda3 ради возможности обладания BMW.

Цепной двигатель неплохо себя зарекомендовал, главным образом, в силу достаточной относительно BMW технической простоты и отсутствию фирменной системы регулирования фаз ValveTronic. Однако нюансы, само собой, имеются.

Одни из главных - повышенный расход масла и склонность к перегреву. Причем, первое вытекает из второго. В силу конструктивной нагруженности для хорошей отдачи мощности и тяги, мотор всегда работает при чуть повышенной температуре, что сказывается на расходе масла, а также дает нагрузку и на систему охлаждения. Любая неисправность последней может привести к печальным последствиям. Так что следить нужно не только за радиатором и помпой, но даже за соединениями всех шлангов. Внимание и ко всем уплотнителям и резиновым прокладкам. Усугубляется ситуация тем, что у BMW 1-series нет показателя температуры двигателя на щитке приборов. Чтобы посмотреть температуру, необходимо войти в сервисное меню бортового компьютера.

Соответственно, двигатель любит частую замену масла с минимальной вязкостью и не любит морозов. Каждые 40-50 тыс. км может потребоваться регулировка ролика натяжения цепи ГРМ, а к 120-130 тыс. км неплохо заменить весь механизм в сборе. Кроме того, с возрастом с большой вероятностью потребует внимание и топливная система. Неисправность форсунок и катушек зажигания ведет к проблемам с сопутствующими датчиками, а в худшем варианте в поломке дорого катализатора.

Полный контроль состояния масла и его давления необходим и более сложному 2.0-литровому двигателю серий N43 и N46 мощностью от 136 до 204 лошадиных сил в зависимости от версии. Ко всем вышеперечисленным проблемам стоит добавить обслуживание непростой системы ValveTronic, неисправность которой отражается падением мощности и ростом топливного аппетита.

Помимо вышеуказанных двигателей нечасто, но встречаются дизельные агрегаты серий M47 и N47, а также мощный 3.0-литровый бензиновый мотор М-версии. Дизеля будут служить долго, если в них максимально часто менять масло, следить за заслонками во впускном коллекторе, клапаном EGR и состоянием демпфера коленвала. Топ-двигатель 3.0, наверное, самый надежный из всех, но дорог и прожорлив.

На BMW 1-series поколения "F" самым распространенным двигателем является 1.6-литровый турбомотор серии N13 мощностью либо 136 л.с. (116i), либо 170 л.с. (118i). Собственно, это тот самый французско-немецкий мотор Prince, который помимо BMW ставился на Mini, Peugeot и Citroen с кодом EP6DT.

Как ни странно, из-за собственных настроек, калибровок и управляющей электроники двигатель оказался выносливее французских аналогов, но проблемы с ним встречаются.

Чаще всего отмечается неустойчивая работа и троение. Причина как правила связана с проблемами с дроссельной заслонкой, контрольным клапаном холостого хода, а также неисправными топливными форсунками.

Последнее отражается потерей тяги и повышенным расходом. Достаточно часто выходит из строя расходомер воздуха из-за запаздывания системы зажигания. Кроме того, не стоит пренебрегать регулярным обновлением программного обеспечения блоков управления.

Увы, не оставили мотор проблемы с цепью ГРМ и маслом. Из-за повышенных нагрузок цепь редко доживает до пробега в 100 тыс. км, а при спортивной езде на моторе в 170 л.с. может потребовать замены через 50 тыс. км.

Система смазки также оказалась слабым местом, учитывая, что производители оптимистично заявили для мотора интервал замены аж в 20 000 км. Следовать ему не стоит и лучше менять масло двое чаще.

Кстати, многие оригинальные запчасти BMW для двигателя Prince взаимозаменяемы с Peugeot, которые дешевле порой на 30-40%.

Коробки передач

Фото: Пресс-служба BMW.

На BMW 1-series устанавливалось несколько трансмиссий. Базовой была обычная механическая коробка передач, которая сама по себе была очень надежна. Однако бравые парни регулярными "отжигами" быстро приводили в негодность сцепление и в последствии маховик. Последний в оригинальном виде стоит очень дорого, правда есть неплохие альтернативы от уважаемых фирм Luk и Sachs.

Что касается куда более распространенных автоматов, то на BMW 1-series их ставилось два вида параллельно - немецкий ZF и американский GM. Как ни странно, заокеанский более надежный аналог появился в силу регулярных проблем с немецким, который компании ZF пришлось дорабатывать к рестайлингу модели в 2006 году, после чего проблемы заметно сократились. Беда в том, что узнать где какой можно только по VIN-номеру.

Основные неисправности встречаются с гидротрансформатором. В зоне риска втулки, сальники и маслонасос. Само собой, продлевают жизнь коробке отсутствие сильных нагрузок и перегревов, а также регулярная замена масла не реже каждых 60 тыс. км. В целом, агрегаты после 2006 года можно признать надежными.

На модель поколения "F" ставилась уже только коробка ZF - новейшая на тот момент 8HP45. 8-ступенчатая трансмиссия, опять, же может потребовать проверки трансформатора, пакетов его фрикционов и чистоты масла. Проблемы у автомата, собственно, те же, что и у предшественника - перегревы из-за ударных нагрузок. Так что, покупая BMW, смотрите на адекватность продавца.

Подвеска и тормоза

Фото: Пресс-служба BMW.

BMW 1-series оснащалась полностью независимой подвеской и дисковыми тормозами. Как и многое, состояние этих узлов сильно зависит от того, насколько аккуратно ездил предыдущий владелец. Приоритет стоит отдавать, если машина находилась в женских руках.

В среднем элементы передней подвески - амортизаторы, стойки стабилизатора, сайлент-блоки рычагов, ступичные подшипники иногда убиты уже к 40-50 тыс. км пробега. Элементы задней подвески живут обычно в полтора-два раза дольше.

Детали рулевого управления, так же как и заднего привода, очень выносливы и порой в заботливых руках ходят по 200 000 км.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба BMW.

Кузов BMW 1-series можно признать отличным как по качеству покраски, так и по коррозионной стойкости. Если на машине любого возраста видны следы ржавчины - это верный признак некачественного ремонта после ДТП.

Что касается интерьера, то у разных версий он разный. "Копейка" первого поколения в простых версиях радовала сборкой, но не качеством материалов - салон был сделан дешево.

Ко второму поколению F ситуацию исправили, но, опять же, в базовых комплектациях 1-series визуально скромна, так что не удивляйтесь, что какой-нибудь Golf может оказаться богаче и удобнее.

Что качается надежности, то все элементы пластика как правило служат долго. Вопросы возникают к электропроводке, которая с возрастом приводит к глюкам. Смотрите на провода: окисленные соединения, треснутая обмотка - признак того, что могут быть проблемы в работоспособности опций салона.

Еще одна известная беда на машинах первого поколения - неожиданный клин рулевого механизма, из-за которого придется менять в сборе всю дорогостоящую рейку.

Вывод

Фото: Пресс-служба BMW.

Больше всего в BMW 1-series радует тот факт, что в отличие от Mercedes, для машины встречается большое количество качественных неоригинальных комплектующих, которые порой дешевле в 2-4 раза. Да и многие оригинальные детали, в частности, расходники не назвать дорогими. Комплект ГРМ стоит около 14 тыс. рублей, амортизаторы по 6 тыс., колодки и вовсе по 2,5 тыс. В общем, обслуживание BMW, если не брать тяжелый ремонт, вполне по силам рядовому автомобилисту.

Что же касается надежности, то пострестайлинговые версии и модели второго поколения достаточно выносливы почти в большинстве версий при условии, что их откровенно не убивали. А это, увы, среди владельцев BMW встречается регулярно. Так что адекватность и заботливость предыдущего владельца - половина успеха. Благо, владельцами "Копейки" часто были девушки, не склонные к управляемым заносам и проверке максимальной скорости, так что найти достойный экземпляр можно.