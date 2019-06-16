Посол РФ назвал выдумкой сообщения о новом оборонном контракте с Венесуэлой

Утверждения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о заключении нового военного контракта между Москвой и Венесуэлой не соответствуют действительности. Об этом рассказал посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.

"Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия", - заявил дипломат, которого цитирует РИА Новости.

Глава дипмиссии в этой связи напомнил слова президента РФ Владимира Путина, озвученные российским лидером во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Руководитель РФ уточнил тогда, что в последнее время Москва на заключала новых контрактов.

Накануне Джон Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму в 209 миллионов долларов. Он обвинил главу Боливарианской республики в неэффективном распоряжении бюджетными средствами.