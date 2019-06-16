Опубликована видеозапись с места крупного ДТП под Воронежем

Опубликована видеозапись с места крупного ДТП в Воронежской области.

Авария произошла накануне вечером в Хохольском районе, расположенном в северо-западной части области. На 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск" произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen Transporter и Ford Focus. В результате погибли восемь человек. В живых осталась только 10-летняя девочка.

По предварительным данным, водитель Ford не справился с управлением и выехал на встречную полосу, что и стало причиной ДТП.