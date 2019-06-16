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16.06.2019 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.

Под Петербургом грузовик протаранил остановку

Напомним, вечером в субботу на трассе Воронеж-Луганск столкнулись Ford Focus и Volkswagen Caravelle.

- Микроавтобус выполнял частные перевозки и следовал с пассажирами из Воронежа в Острогожск. В аварии погибли оба водителя и шесть пассажиров Volkswagen. Единственная выжившая - 10-летняя девочка, - находится в больнице, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова. В региональном департаменте здравоохранения добавили, что ребенок в тяжелом состоянии доставлен в областную детскую больницу № 2.

По предварительным данным, виновником аварии стал 39-летний водитель Ford, выехавший на встречную полосу. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ *Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область РГ-Видео
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